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В Одессу зайдет корабль береговой охраны США, за которым следили россияне

В Одессу зайдет корабль береговой охраны США, за которым следили россияне

Завтра, 10 мая, в Одессу зайдет корабль береговой охраны США Hamilton. Сейчас судно принимает участие в учениях в Черном море. С украинской стороны в учениях участвует флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников» – ранее он встретил американский фрегат в 100 морских милях от Одессы.

Как сообщают украинские пограничники, американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ.

Также в Госпогранслужбе рассказали, что уже «по традиции» за учениями пристально наблюдали российские корабли.

«Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности», – говорится в сообщении.

Украинские пограничники тщательно зафиксировали и задокументировали дерзкое нарушение норм международного морского права.

Сейчас корабль морской охраны Госпогранслужбы «Григорий Куропятников» и судно Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения.

Фото: Facebook-страница Госпогранслужбы Украины

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