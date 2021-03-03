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Алименты в Украине могут повысить: что предложили в парламенте?

Алименты в Украине могут повысить: что предложили в парламенте?

Народные депутаты планируют увеличить минимальный размер алиментов.

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Соответствующий законопроект в первом чтении был одобрен на заседании Верховной Рады.

Документ вносит изменения в Семейный кодекс Украины. Если его утвердят, гарантированный размер алиментов увеличится более чем в полтора раза.

На сегодняшний день семейное законодательство предусматривает дополнительные алиментные обязательства, которые возлагаются на родственников ребенка – в случае, если родители не могут платить алименты.

В 2017 году минимальный размер алиментов от родителей был увеличен с 30% прожиточного минимума для ребенка – до 50%.

Вместе с тем, для детей, имеющих право на получение алиментов от других членов семьи и родственников, размер алиментов по-прежнему остается на уровне 30% прожиточного минимума.

Законопроект устанавливает единый гарантированный размер алиментов, подлежащей взысканию на ребенка с родителей, других членов семьи и родственников.

Как отмечено в документе, он не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сегодня прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 1921 грн; для детей от 6 до 18 лет — 2395 грн.

В случае принятия закона минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составит: для детей до 6 лет — 960,50 грн; для детей от 6 до 18 лет — 1197,50 грн.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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