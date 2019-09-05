Актер легендарной киноленты об Одессе похудел на 100 килограммов (фото)

Эмика из нашумевшего фильма “Ликвидация” Александра Семчева теперь просто не узнать. Шутка ли: сын еврейской мамы тети Песи сбросил половину прежнего веса.

Об этом пишет starhit.ru, отмечая, что из добродушного толстяка актер превратился в подтянутого мачо.

Поклонники в шоке! Еще недавно их любимец, весивший 200 кило, в буквальном смысле заполнял собой сцену. Теперь 50-летний Александр даже помолодел на глазах. И говорит, что чувствует себя намного лучше.

Секрет похудения – в умеренных порциях и регулярном употребении воды, признается звезда театра и кино. А подсчитывать калории ему помогло специальное приложение в гаджете.

Фото: cdn.tvc.ru, nv-online.info