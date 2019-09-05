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Новости Одессы и Одесской области

Актер легендарной киноленты об Одессе похудел на 100 килограммов (фото)

Актер легендарной киноленты об Одессе похудел на 100 килограммов (фото)

Эмика из нашумевшего фильма “Ликвидация” Александра Семчева теперь просто не узнать. Шутка ли: сын еврейской мамы тети Песи сбросил половину прежнего веса.

Об этом пишет starhit.ru, отмечая, что из добродушного толстяка актер превратился в подтянутого мачо.

Поклонники в шоке! Еще недавно их любимец, весивший 200 кило, в буквальном смысле заполнял собой сцену. Теперь 50-летний Александр даже помолодел на глазах. И говорит, что чувствует себя намного лучше.

Секрет похудения – в умеренных порциях и регулярном употребении воды, признается звезда театра и кино. А подсчитывать калории ему помогло специальное приложение в гаджете.

Фото: cdn.tvc.ru, nv-online.info

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