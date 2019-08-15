Аккерманская крепость получила шанс попасть в список ЮНЕСКО

Представительство Украины при ЮНЕСКО передало заявку на включение объекта “Тира – Белгород (Аккерман) – на пути от Черного до Балтийского морей” в Предварительный список ЮНЕСКО.

Как сообщает представительство Украины в ЮНЕСКО на официальной странице в Facebook, заявка одобрена Министерством культуры Украины.

«Указанный объект является уникальным комплексом памятников, сочетающим остатки античного города с выдающимся средневековым фортификационным сооружением. На протяжении тысячелетий он играл значительную роль международного порта “река-море” в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и был связан с важнейшими исторических событиями Юго-Восточной Европы», – отмечается в сообщении представительства Украины в ЮНЕСКО.

Белгород-Днестровская крепость (Аккерманская крепость) — памятник истории и градостроительства XIII-XV столетий. Является одной из наиболее сохранившихся на территории Украины. Своими размерами она превосходит все подобные фортификационные сооружения страны. Общая площадь территории крепости 9 га. Крепость лежит на скалистом берегу Днестровского лимана и имеет вид неправильного многоугольника. Ранее она состояла из четырёх дворов, каждый из которых имел специфическое назначение и мог самостоятельно вести оборону (В настоящее время сохранилось только три крепостных двора).

Все крепостные строения обнесены прочными стенами, протяженность которых достигает 2,5 км. Через 40-45 м куртины были встроены крепостные башни и бастионы. Их первоначальное количество достигало 34, 12 из них являлись полыми боевыми башнями. Остальные — бастионы и полубастионы. Они позже были забутированы и превращены в площадки для установки артиллерийских орудий. Многие башни твердыни имеют собственные названия (башня Овидия (Девичья), Сторожевая башня, башня Пушкина и т. д.), ставшие отражением местных преданий и легенд.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, какой путь был пройден для оформления заявки в ЮНЕСКО.