Аграрии будут в минусе: фермер из Одесской области рассказал о катастрофических последствиях засухи

Одесская область в этом году получила в среднем 18 ц/га озимой пшеницы, но ситуация по региону очень разнится.

Если в северной части Одесской области собирали 25-35 ц/га, а некоторые аграрии — и по 40 ц/га, то в Бессарабии — 5-7 ц/га. Все это из-за засухи.

Об этом во время вебинара «Изменение климата. Вызовы природы 2020 года для аграриев Украины» рассказал фермер из Килийского района Одесской области Вячеслав Уханов.

«Эти площади оставили без обмолота. Их где-то 40%. Остальные 60% были задискованы и пересеяны с надеждой на осадки в будущем», — говорит фермер.

По словам фермера, аналогичная ситуация наблюдается по кукурузе, гороху и другим культурам.

«Сейчас идет уборка подсолнечника, урожайность очень слабая — 5-9 ц/га. Те, кто применял дорогие технологии и удобрения, будут в минусе», — сказал он, пишет Агропортал.

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