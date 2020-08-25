Засуха в Одесской области может угрожать продовольственной безопасности Украины – эксперты

Засуху в Одесской области можно назвать угрозой продовольственной безопасности Украины. А фактическая потеря урожая из-за засухи может дестабилизировать и социально-экономическую ситуацию в регионе. Поскольку фермерам не за что будет выплатить налоги и арендную плату за землю.

Об этом заявили в пресс-службе Всеукраинского Аграрного Совета.

«Потеря двух урожаев в 2020 году после предыдущего неурожайного года — катастрофична для агропроизводителей. Сейчас нечем платить арендную плату и налоги. Аграрии отмечают: в регионе нарастает социальная напряженность, которая будет только усиливаться. Местные бюджеты недополучат значительные суммы средств», — говорится в сообщении Совета.

Ранее сообщалось, что в Одесской области зафиксировали самый низкий урожай пшеницы в Украине.