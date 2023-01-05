Агитировала за «русский мир»: в Одессе задержали пособницу оккупантов

В Новый год две парочки под Одессой устроили разборки на ножах В результате драки между двумя парами девушка получила ранение ножом в шею и была доставлена в больницу. Причиной конфликта стал раздел имущества между бывшими. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской полиции подвели итог новогодних правонарушений В течение ночи с 31 декабря на 1 января в Одесской области грубых нарушений порядка в общественных местах зафиксировано не было. ПОДРОБНЕЕ