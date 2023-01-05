Агитировала за «русский мир»: в Одессе задержали пособницу оккупантов

В Одессе инспекторы полиции задержали женщину, которая призывала к свержению украинской власти и агитировала за «русский мир».
Как рассказали в Патрульной полиции Одесской области, подозрительную гражданку заметили в центральной части Одессы накануне днем. В ее телефоне патрульные обнаружили фото флага страны-агрессора и другую российскую символику.
Женщину передали для проверки соответствующим службам.
«Не скроется», – пообещали патрульные полицейские.
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