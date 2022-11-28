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Передавал врагу данные о дислокации ВСУ: в Одессе задержали вражеского агента

Передавал врагу данные о дислокации ВСУ: в Одессе задержали вражеского агента

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе агента, который собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в южном регионе и Киеве и передавал их врагу через российских «журналистов».

По информации СБУ, в первую очередь, он пытался выявить локации центров управления украинских войск и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Полученные сведения вражеский агент передавал через «связного» – им оказался завербованный ФСБ представитель прокремлевского информагентства «Бел.ru», которое находится в Белгородской области россии. Для коммуникации и передачи закрытых сведений использовали заранее отработанный анонимный Телеграм-канал.

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Эту информацию враг планировал применить для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам.

В ходе спецоперации в Одессе сотрудники СБУ задержали российского агента. Вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения в Украину. «Предложение о сотрудничестве» с оккупантами он получил из запрещенных соцсетей, где неоднократно высказывался в поддержку вооруженной агрессии против Украины.

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Во время обысков дома у престуника стражи порядка изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его доме обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии россии.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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