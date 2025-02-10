Как сообщили в пресс-службе Авангардовской территориальной громады, в зону риска попали села Прилиманское и Новая Долина, а также поселок Авангард.

Села Прилиманское и Новую Долину признали зоной защиты, граничащей с эпизоотическим очагом, а поселок Авангард – зоной наблюдения.

В указанных населенных пунктах введен 40-дневный карантин.

Хозяевам, которые содержат поголовье свиней, в случае обнаружения у животных признаков заражения советуют немедленно обращаться к ветеринару.

Что такое африканская чума свиней

Африканская чума свиней (АЧС) – это высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, вызываемая ДНК-содержащим вирусом рода Asfivirus семейства Asfarviridae.

К африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источник возбудителя инфекции – больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями.

АЧС не представляет непосредственной угрозы для здоровья людей, однако может привести к смерти животных.

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