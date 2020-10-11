Чума в Одессе в 1910 году: эвакуация жителей, чумные бригады, крысоловы (фото)

В группе в сети «Фейсбук» «Одесские Краеведы. Группа В. П. Нетребского» пользователь с ником Maksym Ranke выложил фото из книги, посвященной чуме 1910 года в Одессе.

Эта книга издана в 1912 году в Санкт-Петербурге («Чума в Одессе в 1910 году. Эпидемиология, патология, клиника, бактериология и мероприятия / Под ред. Л. Н. Малиновского, Д. К. Заболотного и П. Н. Булатова»). Сейчас она оцифрована, и ее можно скачать на ресурсе «Краевед. Открываем историю Одесского края».

Как сообщает ресурс, «издание является сводкой добытого за это время различными исследователями материала и представляет попытку научного освещения фактических данных и выяснения различных вопросов эпидемиологии, к которым в последнее время проявляется живой интерес».

Каждое фото сопровождается подробным описанием, и мы с вами получили возможность узнать, как происходила борьба с чумой в Одессе 110 лет тому назад. Некоторые из представленных фото просто поражают: опустевшие дома после эвакуации из них одесситов из-за «заразы», чумные района города, уничтожение крыс.

Фото — Maksym Ranke