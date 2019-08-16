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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області знизилась кількість спалахів Африканської чуми свиней

В Одеській області знизилась кількість спалахів Африканської чуми свиней

У 2019 році відзначається тенденція до зниження кількості спалахів хвороби.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

У поточному році в області спостерігається зменшення кількості випадків Африканської чуми свиней (АЧС).

З початку поточного року захворювання на АЧС виявлено на території Ізмаїльського та Ренійського районів. Зокрема, зареєстровано 2 випадки (острів Репіда – зареєстровано випадок АЧС у загиблого дикого кабана і в річці Дунай біля м. Рені). Враховуючи географічне положення м. Рені, який межує з Республікою Румунія, у якій згідно офіційних даних зареєстровані спалахи АЧС, а також течію річці Дунай (населені пункти Румунії знаходяться вище по течії) є велика вірогідність того, що трупи домашніх свиней були занесені течією з Румунії.

На сьогодні в населених пунктах і свиногосподарствах Ренійського і Ізмаїльського районів випадків захворювання свійських свиней на АЧС не виявлено.

У порівняні з минулим роком , коли було зафіксовано 22 випадки АЧС, у 2019 році відзначається тенденція до зниження кількості спалахів хвороби. Водночас це є наслідком посилення заходів контролю, які проводяться державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Одеській обласній державній адміністрації та її робочим органом – головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області за локалізацією та профілактикою АЧС, а також заходів з біобезпеки, що здійснюються безпосередньо суб’єктами господарювання, фермерами та громадяами.

Нагадаємо, в Одеській області близько 100 свиноферм припинили свою діяльність через спалах АЧС.

Фото: Good House

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