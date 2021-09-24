Афіша безкоштовних подій Одеси 24-26 вересня

Тільки подивиться на всі ці події які відбудуться в ці вихідні. А тепер скажіть, як все встигнути? Джаз, література, театральні події, фестиваль довгожителів, фестиваль чаю та дворів. А ще, Кодима, Біляївка, Ізмаїл святкують Дні міста. еко-етно фестиваль пройде у Фрумушиці. А в Любашівці зберуть ковбасну карту України!