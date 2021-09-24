Афіша безкоштовних подій Одеси 24-26 вересня

Тільки подивиться на всі ці події які відбудуться в ці вихідні. А тепер скажіть, як все встигнути? Джаз, література, театральні події, фестиваль довгожителів, фестиваль чаю та дворів. А ще, Кодима, Біляївка, Ізмаїл святкують Дні міста. еко-етно фестиваль пройде у Фрумушиці. А в Любашівці зберуть ковбасну карту України!
Що: Міжнародний літературний фестиваль
Де: Сабанєєв міст, 4 Будинок вчених
Коли: 24-26 вересня
Подробиці тут
Що: Юрій Андрухович «Радіо ніч»
Де: Сабанєєв міст, 4 Будинок вчених
Коли: 24 вересня, 16:00
Подробиці тут
Що: Jazz Fest
Де: Горсад, Літний театр
Коли: 24-25 вересня, 18:00
Подробиці тут
Що: Презентація книги Валерія Хаіта
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 вересня, 18:00
Подробиці тут
Що: Перформативні читання «Сексуальні неврози наших батьків»
Де: Пастера, 15, Український театр
Коли: 24 вересня, 18:00
Подробиці тут
Що: Яблуковий вікенд
Де: Парк Горького
Коли: 25-26 вересня
Подробиці тут
Що: Фестиваль «Погода у дворі»
Де: Одеські двори
Коли: 25-26 вересня
Подробиці тут
Що: Показ французького фільму «Ослик, коханець та я»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 25 вересня, 15:30
Реєсрація тут
Подробиці тут
Що: Фестиваль «Чай та пустота»
Де: Парк Шевченка «Зелений театр»
Коли: 26 вересня, 10:00
Подробиці тут
Що: Фестиваль «Планета долгожителів»
Де: Парк Шевченка, Ракушка
Коли: 26 вересня, 12:00
Подробиці тут
Що: Огидний
Де: Пастера, 13, Театр ляльок
Коли: 26 вересня, 19:00
Подробиці тут
Поза містом:
Що: Фестиваль «Любашівка – столиця української ковбаси»
Де: Любашівка
Коли, 25 вересня, 11:00
Що: Етно-еко фестиваль Tarutino steppe
Де: Фрумушика-Нова
Коли: 25 вересня, 12:00
Подробиці тут
Де: Ізмаїл
Коли: 25 вересня
Де: Біляївка
Коли: 25 вересня, 15:00
Що: День міста Кодима
Де: Крдима, площа Перемоги
Коли: 25 вересня, 11:30
Подробиці тут