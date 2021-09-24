Новости Одессы и Одесской области

Афіша безкоштовних подій Одеси 24-26 вересня

Афіша безкоштовних подій Одеси 24-26 вересня

Тільки подивиться на всі ці події які відбудуться в ці вихідні. А тепер скажіть, як все встигнути? Джаз, література, театральні події, фестиваль довгожителів, фестиваль чаю та дворів. А ще, Кодима, Біляївка, Ізмаїл святкують Дні міста. еко-етно фестиваль пройде у Фрумушиці. А в Любашівці зберуть ковбасну карту України!

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Що: Міжнародний літературний фестиваль

Де: Сабанєєв міст, 4 Будинок вчених

Коли: 24-26 вересня

Подробиці тут

 

Що: Юрій Андрухович «Радіо ніч»

Де: Сабанєєв міст, 4 Будинок вчених

Коли: 24 вересня, 16:00

Подробиці тут

 

Що: Jazz Fest

Де: Горсад, Літний театр

Коли: 24-25 вересня, 18:00

Подробиці тут

 

Що: Презентація книги Валерія Хаіта

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 24 вересня, 18:00

Подробиці тут

 

Що: Перформативні читання «Сексуальні неврози наших батьків»

Де: Пастера, 15, Український театр

Коли: 24 вересня, 18:00

Подробиці тут

 

Що: Яблуковий вікенд

Де: Парк Горького

Коли: 25-26 вересня

Подробиці тут

 

Що: Фестиваль «Погода у дворі»

Де: Одеські двори

Коли: 25-26 вересня

Подробиці тут

 

Що: Показ французького фільму «Ослик, коханець та я»

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 25 вересня, 15:30

Реєсрація тут

Подробиці тут

 

Що: Фестиваль «Чай та пустота»

Де: Парк Шевченка «Зелений театр»

Коли: 26 вересня, 10:00

Подробиці тут

 

Що: Фестиваль «Планета долгожителів»

Де: Парк Шевченка, Ракушка

Коли: 26 вересня, 12:00

Подробиці тут

 

Що: Огидний

Де: Пастера, 13, Театр ляльок

Коли: 26 вересня, 19:00

Подробиці тут

Поза містом:

Що: Фестиваль «Любашівка – столиця української ковбаси»

Де: Любашівка

Коли, 25 вересня, 11:00

 

Що: Етно-еко фестиваль Tarutino steppe

Де: Фрумушика-Нова

Коли: 25 вересня, 12:00

Подробиці тут

 

Що: День міста Ізмаїл

Де: Ізмаїл

Коли: 25 вересня

 

Що: День міста Біляївка

Де: Біляївка

Коли: 25 вересня, 15:00

 

Що: День міста Кодима

Де: Крдима, площа Перемоги

Коли: 25 вересня, 11:30

Подробиці тут

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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