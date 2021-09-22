Как Измаил отпразднует день рождения – городу исполнится 431 год (программа)

День рождения Измаила отмечают 25 сентября. Развернуться во всю ширь в этом году мешают карантинные ограничения. Программу празднования пересмотрели с учетом их требований.
Основными локациями станут Измаильская картинная галерея, площадь возле памятника С. Тучкову, на которой состоится детский праздник “Измаил – жемчужина Придунавья”, площадь возле ДК им. Т. Шевченко, где планируется проведение мастер-классов мастеров прикладного искусства. Также праздничные концерты пройдут на набережной Луки Капикраяна, в микрорайоне “Южный” и на площади возле Диорамы.
Программа:
23 сентября
- 16:00 – Поэтический пленэр поэтов южной Одесчины «Между Дунаем и Днестром» (Городской сад)
24 – 26 сентября
- 10:00 – ХХІ Всеукраинский турнир по художественной гимнастике “Бессарабская осень” (Центр досуга «Портовик»)
25 сентября
- 08:00 – благодарственный молебен;
- 08:45 – возложение цветов к памятнику А.В. Суворову;
- 09:00 – городской митинг на площади возле памятника С. Тучкову;
- 09:30 – открытие региональной выставки художников Придунавья «Буджакская палитра» (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), персональная фотовыставка «Образ Украины» О.П. Барона (г. Одеса) (Измаильская картинная галерея);
- 09:00 – первенство Измаильской ДЮСШ по дзюдо (УВО «Стежинка»);
- 09:00 – первенство Измаильской ДЮСШ по легкой атлетике (Центральный стадион);
- 10:00 – матчевые встречи по боксу (зал ИЦ ПТУ, ул. Репина, 14);
- 10:00 – легкоатлетический кросс в зачет Спартакиады школьников общеобразовательных школ (Аллея Дружбы народов);
- 11:00 – открытое первенство Измаила по пляжной борьбе среди юношей 2005 г.р. и младше;
- 15:00 –мастер-класс по бальным танцам (возле Центрального фонтана);
- 16:00 – проведение мастер-классов мастеров прикладного искусства (площадь возле ДК им. Т.Г. Шевченко);
- 16:00 – детский праздник «Измаил– жемчужина Придунавья» (площадь возле памятника Тучкову);
- 17:00 – концерт современной и джазовой музыки (набережная Луки Капикраяна);
- 17:00 – концерт коллективов Областного центра национальных культур (микрорайон «Южный»);
- 17:00 – концерт «Измаил – это Украина» (площадь возле Диорамы).
26 сентября
- 09:00 – Кубок Бессарабии по футболу среди ветеранов (Центральный стадион)
30 сентября
- 15:00 – концерт учеников школ искусств эстетического воспитания «Дети-лауреаты – родному городу», посвященный Международному Дню пожилого человека (ДК мм. Т.Г. Шевченко)
09 октября
- Турнир по волейболу среди ветеранов (Центр досуга «Портовик»)
10 октября
- Осенняя выставка-ярмарка домашних животных и птицы (Чкаловский сквер)
На минувших выводных, 18 и 19 сентября День города праздновали в Аккермане, а тремя неделями ранее гуляла вся Одесса