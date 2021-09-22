Как Измаил отпразднует день рождения – городу исполнится 431 год (программа)

День рождения Измаила отмечают 25 сентября. Развернуться во всю ширь в этом году мешают карантинные ограничения. Программу празднования пересмотрели с учетом их требований.

Основными локациями станут Измаильская картинная галерея, площадь возле памятника С. Тучкову, на которой состоится детский праздник “Измаил – жемчужина Придунавья”, площадь возле ДК им. Т. Шевченко, где планируется проведение мастер-классов мастеров прикладного искусства. Также праздничные концерты пройдут на набережной Луки Капикраяна, в микрорайоне “Южный” и на площади возле Диорамы.

Программа:

23 сентября

16:00 – Поэтический пленэр поэтов южной Одесчины «Между Дунаем и Днестром» (Городской сад)

24 – 26 сентября

10:00 – ХХІ Всеукраинский турнир по художественной гимнастике “Бессарабская осень” (Центр досуга «Портовик»)

25 сентября

08:00 – благодарственный молебен;

08:45 – возложение цветов к памятнику А.В. Суворову;

09:00 – городской митинг на площади возле памятника С. Тучкову;

09:30 – открытие региональной выставки художников Придунавья «Буджакская палитра» (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), персональная фотовыставка «Образ Украины» О.П. Барона (г. Одеса) (Измаильская картинная галерея);

09:00 – первенство Измаильской ДЮСШ по дзюдо (УВО «Стежинка»);

09:00 – первенство Измаильской ДЮСШ по легкой атлетике (Центральный стадион);

10:00 – матчевые встречи по боксу (зал ИЦ ПТУ, ул. Репина, 14);

10:00 – легкоатлетический кросс в зачет Спартакиады школьников общеобразовательных школ (Аллея Дружбы народов);

11:00 – открытое первенство Измаила по пляжной борьбе среди юношей 2005 г.р. и младше;

15:00 –мастер-класс по бальным танцам (возле Центрального фонтана);

16:00 – проведение мастер-классов мастеров прикладного искусства (площадь возле ДК им. Т.Г. Шевченко);

16:00 – детский праздник «Измаил– жемчужина Придунавья» (площадь возле памятника Тучкову);

17:00 – концерт современной и джазовой музыки (набережная Луки Капикраяна);

17:00 – концерт коллективов Областного центра национальных культур (микрорайон «Южный»);

17:00 – концерт «Измаил – это Украина» (площадь возле Диорамы).

26 сентября

09:00 – Кубок Бессарабии по футболу среди ветеранов (Центральный стадион)

30 сентября

15:00 – концерт учеников школ искусств эстетического воспитания «Дети-лауреаты – родному городу», посвященный Международному Дню пожилого человека (ДК мм. Т.Г. Шевченко)

09 октября

Турнир по волейболу среди ветеранов (Центр досуга «Портовик»)

10 октября

Осенняя выставка-ярмарка домашних животных и птицы (Чкаловский сквер)

На минувших выводных, 18 и 19 сентября День города праздновали в Аккермане, а тремя неделями ранее гуляла вся Одесса