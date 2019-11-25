Афиша бесплатных событий Одессы на 26-29 ноября

Последняя неделя осени не должна пройти незаметно. Подборка мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Стусівські читання

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 26 ноября, 17:00

Что: “Руслану 100” К столетию знаменательного рейса

Где: Нежинская, 66, Еврейский музей Одессы

Когда: 27 ноября, 17:00

Что: Дискуссия “Куда упала тень от украинской “Мрии?”

Где: Леонтовича, 5, МСИО

Когда: 27 ноября, 19:00

Что: Лекция “Базовые реанимационные мероприятия”

Где: Сегедская, 14-а, лаборатория Синево

Когда: 28 ноября, 17:00

Что: Вечер памяти актера Бориса Зайденберга

Где: Пастера, 13, Театр кукол

Когда: 28 ноября, 18:00

Бесплатный билет: 050-490-30-17

Что: Презентация книги “Василий Галяс. Дневник 1922-1946”

Где: Черноморская, 8, Музей Паустовского

Когда: 28 ноября, 18:00

Что: Арт-перформанс

Где: Приморская, 42-а, Siniy crab

Когда: 28 ноября, 18:30-20:30

Что: Презентация книги Тамары Горихи “Доця”

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 29 ноября, 17:30

Фото: редакция “ОЖ”

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