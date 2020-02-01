Афиша бесплатных событий Одессы на 1-2 февраля

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.
Что: Велотур по паркам
Где: Ашан ТЦ Ривьера
Когда: 1 февраля, Старт 9:00
Что: Презентация издания посвященного 100 летию Дубовской трагедии
Где: Пироговская, 7/9, Дом офицерова, конфернц-зал
Когда: 1 февраля, 11:00
Что: Поэтическо-музыкальная встреча
Где: Преображенская, 35-а, Библиотека Багрицкого
Когда: 1 февраля, 15:00
Что: Лекция Евгения Джиджоры “ИнформацияVSРелигия”
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 1 февраля, 16:00
Что: Киновечер в Bookin
Где: Новосельского, 60, магазин Букинист
Когда: 1 февраля, 18:00
Что: Мастер-класс и лекция Circuit Bending
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 2 февраля, 15:00
Регистрация
Что: Speaking Club
Где: Греческая, 1-а, HUB, – 1 этаж, зал Барселона
Когда: 2 февраля, 17:00
Free donation
Регистрация
Что: Вечер памяти Кузьмы Скрябина
Где: Черняховского 4, ТЦ Пятый элемент, 4 этаж “Мед и пиво”
Когда: 2 февраля, 19:00
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!