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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 1-2 февраля

Афиша бесплатных событий Одессы на 1-2 февраля

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Велотур по паркам
Где: Ашан ТЦ Ривьера
Когда: 1 февраля, Старт 9:00

Что: Презентация издания посвященного 100 летию Дубовской трагедии
Где: Пироговская, 7/9, Дом офицерова, конфернц-зал
Когда: 1 февраля, 11:00

Что: Поэтическо-музыкальная встреча
Где: Преображенская, 35-а, Библиотека Багрицкого
Когда: 1 февраля, 15:00

Что: Лекция Евгения Джиджоры “ИнформацияVSРелигия”
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 1 февраля, 16:00

Что: Киновечер в Bookin
Где: Новосельского, 60, магазин Букинист
Когда: 1 февраля, 18:00

Что: Мастер-класс и лекция Circuit Bending
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 2 февраля, 15:00
Регистрация

Что: Speaking Club
Где: Греческая, 1-а, HUB, – 1 этаж, зал Барселона
Когда: 2 февраля, 17:00
Free donation
Регистрация 

Что: Вечер памяти Кузьмы Скрябина
Где: Черняховского 4, ТЦ Пятый элемент, 4 этаж “Мед и пиво”
Когда: 2 февраля, 19:00

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