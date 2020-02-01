Афиша бесплатных событий Одессы на 1-2 февраля

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Велотур по паркам

Где: Ашан ТЦ Ривьера

Когда: 1 февраля, Старт 9:00

Что: Презентация издания посвященного 100 летию Дубовской трагедии

Где: Пироговская, 7/9, Дом офицерова, конфернц-зал

Когда: 1 февраля, 11:00

Что: Поэтическо-музыкальная встреча

Где: Преображенская, 35-а, Библиотека Багрицкого

Когда: 1 февраля, 15:00

Что: Лекция Евгения Джиджоры “ИнформацияVSРелигия”

Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 1 февраля, 16:00

Что: Киновечер в Bookin

Где: Новосельского, 60, магазин Букинист

Когда: 1 февраля, 18:00

Что: Мастер-класс и лекция Circuit Bending

Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства

Когда: 2 февраля, 15:00

Регистрация

Что: Speaking Club

Где: Греческая, 1-а, HUB, – 1 этаж, зал Барселона

Когда: 2 февраля, 17:00

Free donation

Регистрация

Что: Вечер памяти Кузьмы Скрябина

Где: Черняховского 4, ТЦ Пятый элемент, 4 этаж “Мед и пиво”

Когда: 2 февраля, 19:00

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