Афиша бесплатных событий Одессы 28 февраля – 1 марта

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.
Что: Масленица
Где: Левитана, 95, Сквер “Луч”
Когда: 28 февраля -1 марта, с 12:00
Что: Концерт
Где: Маяковского, 4/1, ДМШN1
Когда: 28 февраля, 16:00
Что: Михаил Рева. Жизнь , люди, вдохновение
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 февраля, 17:00
Что: Акция “Культурный код”
Где: Приморская, 42, Siniy Crab
Когда: 28 февраля, 20:00
Что: Масленица
Где: Парк Горького
Когда: 29 февраля – 1 марта, 10:00-20:00
Что: День открытых дверей
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 29 февраля, 10:00-17:00
Что: Праздник для детей
Где: Летний театр, Горсад
Когда: 29 февраля, 12:00
Что: Масленица
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 29 февраля-1 марта, с 12:00
Что: Компьютер&искусство. Какой будет следующая революция в искусстве.
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 29 февраля, 15:00
Что: Концерт “Я жил тогда в Одессе пыльной”
Где: Б. Арнаутская, 47, Дом-музей Рериха
Когда: 29 февраля, 16:00
Что: Eco Conf
Где: Ришельевская, 33, Терминал, 42
Когда: 1 марта, 10:00-17:30
Регистрация
Что: ВелоМасленица
Где: Крымский бульвар, фонтан
Когда: 1 марта, старт 10:30
Что: Масленица с моржами
Где: Ланжерон
Когда: 1 марта, 11:00 – 14:00
Что: Масленица на Ланжероне
Где: Причал N1
Когда: 1 марта, 11:00-17:00
Что: Концерт классической музыки “Весна в Париже”
Где: Музей Филатова
Когда: 1 марта, 14:00
Что: Масленица на Дерибасовской
Где: Дерибасовская
Когда: 1 марта, 14:00-18:00
Что: Праздник Добре дошли, Баба Марта!
Где: Горсад
Когда: 1 марта, 14:00
Что: Одесские рассказы Евгении Подмарковой
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 1 марта, 15:00
Что: Чемпионат по жареной картошке
Где: Черновола, 4, Кафе “У Ангеловых”
Когда: 1 марта, 17:00
29 февраля день открытых дверей в музеях
Одесса:
– Музей частных коллекций имени А.В. Блещунова
ул. Польская, 19
— Одесский историко-краеведческом музей
Гаванная, 4
— Одесский литературный музей
Ланжероновская, 2
— Одесский музей западного и восточного искусства
ул.Пушкинская, 9
— Одесский художественный музей
ул. Софиевская, 5А
Измаил:
— Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья
ул. Тульчиановская, 51
— Областной центр эстетического воспитания
ул. Коммерческая, 36
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