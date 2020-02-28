Афиша бесплатных событий Одессы 28 февраля – 1 марта

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Масленица

Где: Левитана, 95, Сквер “Луч”

Когда: 28 февраля -1 марта, с 12:00

Что: Концерт

Где: Маяковского, 4/1, ДМШN1

Когда: 28 февраля, 16:00

Что: Михаил Рева. Жизнь , люди, вдохновение

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 28 февраля, 17:00

Что: Акция “Культурный код”

Где: Приморская, 42, Siniy Crab

Когда: 28 февраля, 20:00

Что: Масленица

Где: Парк Горького

Когда: 29 февраля – 1 марта, 10:00-20:00

Что: День открытых дверей

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 29 февраля, 10:00-17:00

Что: Праздник для детей

Где: Летний театр, Горсад

Когда: 29 февраля, 12:00

Что: Масленица

Где: Парк Шевченко, Ракушка

Когда: 29 февраля-1 марта, с 12:00

Что: Компьютер&искусство. Какой будет следующая революция в искусстве.

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 29 февраля, 15:00

Что: Концерт “Я жил тогда в Одессе пыльной”

Где: Б. Арнаутская, 47, Дом-музей Рериха

Когда: 29 февраля, 16:00

Что: Eco Conf

Где: Ришельевская, 33, Терминал, 42

Когда: 1 марта, 10:00-17:30

Регистрация

Что: ВелоМасленица

Где: Крымский бульвар, фонтан

Когда: 1 марта, старт 10:30

Что: Масленица с моржами

Где: Ланжерон

Когда: 1 марта, 11:00 – 14:00

Что: Масленица на Ланжероне

Где: Причал N1

Когда: 1 марта, 11:00-17:00

Что: Концерт классической музыки “Весна в Париже”

Где: Музей Филатова

Когда: 1 марта, 14:00

Что: Масленица на Дерибасовской

Где: Дерибасовская

Когда: 1 марта, 14:00-18:00

Что: Праздник Добре дошли, Баба Марта!

Где: Горсад

Когда: 1 марта, 14:00

Что: Одесские рассказы Евгении Подмарковой

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 1 марта, 15:00

Что: Чемпионат по жареной картошке

Где: Черновола, 4, Кафе “У Ангеловых”

Когда: 1 марта, 17:00

29 февраля день открытых дверей в музеях

Одесса:

– Музей частных коллекций имени А.В. Блещунова

ул. Польская, 19

— Одесский историко-краеведческом музей

Гаванная, 4

— Одесский литературный музей

Ланжероновская, 2

— Одесский музей западного и восточного искусства

ул.Пушкинская, 9

— Одесский художественный музей

ул. Софиевская, 5А

Измаил:

— Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья

ул. Тульчиановская, 51

— Областной центр эстетического воспитания

ул. Коммерческая, 36

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