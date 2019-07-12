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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 12-14 июля

Афиша бесплатных событий Одессы 12-14 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Фотовыставка Оксаны Канивец “Стоп – кадр”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 12 июля, 16:00

Что: Лекция “Здоровье семейной пары”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 12 июля, 19:00
Free donation

Что: Кинопоказ “В джазе только девушки”
Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки
Когда: 12 июля, 20:45

Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса
Где: Ланжерон
Когда: 13 июля (по субботам), 7:00

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия-сити. Фонтан
Когда: 13 июля, 7:00-9:00
Регистрация +38 (063) 229 94 47
+38 (063) 229 94 48
+38 (094) 954 02 29

Что: Salsa open air
Где: Аркадия, концертная площадка
Когда: 13 июля, 19:00

Что: Кинопоказ “Реальная любовь”
Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки
Когда: 13 июля, 20:45

Что: Одесский кинофестиваль. Опен эйр. Кинопоказ “Казаки”
Где: Потемкинская лестница
Когда: 13 июля, 21:00

Что: Выставка “Дневник Одесского кинофестиваля”
Где: Екатерининская, 25, галерея InVogue
Когда: 14 июля-13 августа, 11:00- 20

Что: Кинопоказ “Реальная любовь”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 14 июля, 20:45

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