Афиша бесплатных событий Одессы 12-14 июля

Что: Фотовыставка Оксаны Канивец “Стоп – кадр”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 12 июля, 16:00

Что: Лекция “Здоровье семейной пары”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 12 июля, 19:00

Free donation

Что: Кинопоказ “В джазе только девушки”

Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки

Когда: 12 июля, 20:45

Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса

Где: Ланжерон

Когда: 13 июля (по субботам), 7:00

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия-сити. Фонтан

Когда: 13 июля, 7:00-9:00

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Что: Salsa open air

Где: Аркадия, концертная площадка

Когда: 13 июля, 19:00

Что: Кинопоказ “Реальная любовь”

Где: Парк Шевченко, поляна у Ракушки

Когда: 13 июля, 20:45

Что: Одесский кинофестиваль. Опен эйр. Кинопоказ “Казаки”

Где: Потемкинская лестница

Когда: 13 июля, 21:00

Что: Выставка “Дневник Одесского кинофестиваля”

Где: Екатерининская, 25, галерея InVogue

Когда: 14 июля-13 августа, 11:00- 20

Что: Кинопоказ “Реальная любовь”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 14 июля, 20:45