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А у вас колесо отвалилось: одесские маршрутки продолжают разваливаться на ходу

А у вас колесо отвалилось: одесские маршрутки продолжают разваливаться на ходу

Похоже, никакое повышение стоимости проезда не может заставить владельцев и водителей одесских маршруток следить за их техническим состояние и обеспечивать безопасность перевозок. 8 декабря у очередной маршрутки в Одессе отвалилось колесо прямо в время движения.

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Самый свежий случай произошел в Одессе 8 декабря на проспекте Небесной Сотни. Там прямо во время движения у маршрутного автобуса «Эталон», работающего на 25 маршруте, отпало переднее колесо.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

На водителя маршрутного автобуса инспекторы патрульной полиции составили административный протокол по ч. 2 ст. 121 (Нарушение правил перевозки пассажиров при оказании услуг по перевозке пассажиров) КУоАП.

Полицейские сообщили о происшествии автопредприятию для принятия необходимых мер.

И если бы то, что случилось вчера было исключением. Но, нет, такого рода происшествия с маршрутками, похоже становятся нормой для Одессы.

А ведь необходимость поднимать стоимость проезда владельцы маршрутных автобусов всегда в первую очередь объясняют необходимость качественно обслуживать принадлежащие им транспортные средства.

Но, вот парадокс, чем выше становится стоимость проезда, тем больше мы узнаем об инцидентах на дорогах, в которых у маршруток то колесо отвалится, то лобовое стекло выпадет.

И все эти происшествия происходят на фоне новостей о подорожании общественного транспорт. Так, стоимость проезда в одесских маршрутках подняли с 7 до 10 грн. в сентябре этого года.

Фото Патрульной полиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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