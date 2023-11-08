9 ноября в Одесской области проведут в последний путь погибшего героя

Об этом сообщается на facebook-странице Раздельнянской городской территориальной громады.

В сообщении говорится, что Дмитрий Кулиш, 1988 года рождения, погиб 29 октября 2023 года на Донецком направлении.

Местные власти призывают отдать честь воину, который положил жизнь за своих земляков.

Жителей громады приглашают завтра, 9 ноября, присоединиться к живому коридору от стелы по ул. Европейской и городе Раздельная.

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Встреча погибшего героя состоится у стелы при въезде в город в 11:00. Чин отпевания состоится в 12:00 на площади возле Раздельнянского дворца культуры.

В Раздельнянской громаде выражают соболезнования родным и близким павшего защитника: