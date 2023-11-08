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9 листопада на Одещині проведуть в останню путь загиблого героя

9 листопада на Одещині проведуть в останню путь загиблого героя

Завтра, 9 листопада, мешканці Роздільнянської громади попрощаються з загиблим військовим Дмитром Кулішем із села Нові Чобручі, який загинув на Донеччині.

Про це повідомляють на facebook-сторінці Роздільнянської міської територіальної громади.

У повідомленні йдеться, що Дмитро Куліш, 1988 року народження, загинув 29 жовтня 2023 року на Донецькому напрямку.

Місцева влада закликає віддати честь воїну, який поклав життя за своїх земляків.

Жителів громади запрошують завтра, 9 листопада, долучитися до живого коридору від стели по вул. Європейській і місті Роздільна.

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Зустріч загиблого героя відбудеться у стели при в’їзді в місто відбудеться об 11:00. Чин відспівування відбудеться о 12:00 на площі біля Роздільнянського палацу культури.

У Роздільнянській громаді висловлюють співчуття рідним та близьким полеглого захисника:

Цитата про Куліша

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