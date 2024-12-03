Крупнейшая одесская библиотека получила огромную чудо-машину для спасения старинных книг

По информации сайта Одесской национальной научной библиотеки, новое оборудование поступило от Международного альянса по защите наследия в зонах конфликта и Украинской библиотечной ассоциации. Дезкамера поможет специалистам профессионально дезинфицировать повреждённые документы и поддерживать их в надлежащем состоянии.

Несмотря на военное положение, библиотека продолжает обслуживать читателей и сохранять уникальный книжный фонд, который является частью национального достояния Украины. Новое техническое оборудование значительно усилит возможности учреждения по сохранению исторических документов.

Справка «Одесской Жизни»

Пароформалиновая дезкамера — это специальное оборудование для дезинфекции книг и документов. Она использует пары формалина для уничтожения грибков, бактерий и насекомых, которые могут повреждать бумагу. Это один из самых эффективных методов защиты библиотечных фондов от биологического разрушения.

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Фото: сайт Одесской национальной научной библиотеки