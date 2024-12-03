Новости Одессы и Одесской области

Крупнейшая одесская библиотека получила огромную чудо-машину для спасения старинных книг

Крупнейшая одесская библиотека получила огромную чудо-машину для спасения старинных книг

Благодаря международной помощи Одесская национальная научная библиотека получила пароформалиновую дезкамеру, которая позволит сохранить тысячи редких изданий от разрушения. Что это за оборудование, объясняет «Одесская Жизнь».

По информации сайта Одесской национальной научной библиотеки, новое оборудование поступило от Международного альянса по защите наследия в зонах конфликта и Украинской библиотечной ассоциации. Дезкамера поможет специалистам профессионально дезинфицировать повреждённые документы и поддерживать их в надлежащем состоянии.

Несмотря на военное положение, библиотека продолжает обслуживать читателей и сохранять уникальный книжный фонд, который является частью национального достояния Украины. Новое техническое оборудование значительно усилит возможности учреждения по сохранению исторических документов.

пероформалиновая машина

Справка «Одесской Жизни»

Пароформалиновая дезкамера — это специальное оборудование для дезинфекции книг и документов. Она использует пары формалина для уничтожения грибков, бактерий и насекомых, которые могут повреждать бумагу. Это один из самых эффективных методов защиты библиотечных фондов от биологического разрушения.

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Фото: сайт Одесской национальной научной библиотеки

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