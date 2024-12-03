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Найбільша одеська бібліотека отримала величезну диво-машину для порятунку старовинних книг

Найбільша одеська бібліотека отримала величезну диво-машину для порятунку старовинних книг

Завдяки міжнародній допомозі Одеська національна наукова бібліотека отримала пароформалінову дезкамеру, яка дозволить зберегти тисячі рідкісних видань від руйнування. Що це за обладнання, пояснює “Одеське Життя”

За інформацією сайту Одеської національної наукової бібліотеки, нове обладнання надійшло від Міжнародного альянсу із захисту спадщини в зонах конфлікту та Української бібліотечної асоціації. Дезкамера допоможе фахівцям професійно знезаражувати пошкоджені документи та підтримувати їх у належному стані.

Попри воєнний стан, бібліотека продовжує обслуговувати читачів та зберігати унікальний книжковий фонд, що є частиною національного надбання України. Нове технічне обладнання значно посилить можливості закладу щодо збереження історичних документів.

пероформалиновая машина

Довідка “Одеського Життя”

Пароформалінова дезкамера — це спеціальне обладнання для дезінфекції книг та документів. Вона використовує пари формаліну для знищення грибків, бактерій та комах, які можуть пошкоджувати папір. Це один з найефективніших методів захисту бібліотечних фондів від біологічного руйнування.

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Фото: сайт Одеської національної наукової бібліотеки

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