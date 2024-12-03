Найбільша одеська бібліотека отримала величезну диво-машину для порятунку старовинних книг

За інформацією сайту Одеської національної наукової бібліотеки, нове обладнання надійшло від Міжнародного альянсу із захисту спадщини в зонах конфлікту та Української бібліотечної асоціації. Дезкамера допоможе фахівцям професійно знезаражувати пошкоджені документи та підтримувати їх у належному стані.

Попри воєнний стан, бібліотека продовжує обслуговувати читачів та зберігати унікальний книжковий фонд, що є частиною національного надбання України. Нове технічне обладнання значно посилить можливості закладу щодо збереження історичних документів.

Довідка “Одеського Життя”

Пароформалінова дезкамера — це спеціальне обладнання для дезінфекції книг та документів. Вона використовує пари формаліну для знищення грибків, бактерій та комах, які можуть пошкоджувати папір. Це один з найефективніших методів захисту бібліотечних фондів від біологічного руйнування.

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Фото: сайт Одеської національної наукової бібліотеки