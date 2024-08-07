7 августа – День спикера: кого поздравить и как отметить этот праздник

Как и почему появился День спикера

7 августа в Украине и мире празднуют День профессионального спикера. Этот день создан для того, чтобы объединить, людей, выступающих на сцене, которые не боятся говорить на любую тему, информируют, учат и вдохновляют других своими словами.

Идея отмечать День спикера возникла из-за важности публичных выступлений в нашей жизни. Многие люди испытывают страх перед выступлениями, но профессиональные спикеры одолевают этот страх и используют свои навыки для передачи знаний и опыта.

Отмечать День профессионального спикера можно разными способами: посещать семинары, тренинги, выступать на сцене, делиться своими историями успеха и неудачами в этой сфере. Это отличная возможность для саморазвития и преодоления собственных страхов.

7 августа: этот день в истории

1888 год – находят первую жертву Джека-Потрошителя;

1918 год – Украинское Государство и Всевеликое Войско Донское подписывают договор о границах;

1920 год – в Варшаве подписывают украинско-кубанский договор об обоюдном признании суверенности УНР и Республики Кубанского края и совместную поддержку в борьбе за национальное освобождение;

1942 год – высадкой войск союзников на островах Гуадалканал, Тулаги, Гавуту-Танамбого в архипелаге Соломоновы острова начинается шестимесячная Гуадалканальская кампания;

1960 год – Кот-д’Ивуар провозглашает независимость от Франции;

1964 год – в США принимают Тонкинская резолюция, позволившая расширить участие США в войне во Вьетнаме;

1970 год – проводят первый компьютерный шахматный турнир;

1993 год – часть Букингемского дворца открыли для туристов;

1998 год – террористические атаки против посольств США в Кении и Танзании, в результате которых погибает 258 человек;

2000 год – японцы изобретают водородный электромобиль;

2008 год – начинается российско-грузинская война;

2016 год – начало «стрельбы на севере Крыма» – инсценированная спецпровокация российских спецслужб с целью имитации «нападения диверсантов ГУР МО Украины» якобы заброшенных из материковой Украины в Крым.

В этот день родились: