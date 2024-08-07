7 августа – День спикера: кого поздравить и как отметить этот праздник

Сегодня, 7 августа, отмечается День профессионального спикера, а еще этот день ознаменовался многими интересными историческими событиями. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни».
Как и почему появился День спикера
7 августа в Украине и мире празднуют День профессионального спикера. Этот день создан для того, чтобы объединить, людей, выступающих на сцене, которые не боятся говорить на любую тему, информируют, учат и вдохновляют других своими словами.
Идея отмечать День спикера возникла из-за важности публичных выступлений в нашей жизни. Многие люди испытывают страх перед выступлениями, но профессиональные спикеры одолевают этот страх и используют свои навыки для передачи знаний и опыта.
Отмечать День профессионального спикера можно разными способами: посещать семинары, тренинги, выступать на сцене, делиться своими историями успеха и неудачами в этой сфере. Это отличная возможность для саморазвития и преодоления собственных страхов.
7 августа: этот день в истории
- 1888 год – находят первую жертву Джека-Потрошителя;
- 1918 год – Украинское Государство и Всевеликое Войско Донское подписывают договор о границах;
- 1920 год – в Варшаве подписывают украинско-кубанский договор об обоюдном признании суверенности УНР и Республики Кубанского края и совместную поддержку в борьбе за национальное освобождение;
- 1942 год – высадкой войск союзников на островах Гуадалканал, Тулаги, Гавуту-Танамбого в архипелаге Соломоновы острова начинается шестимесячная Гуадалканальская кампания;
- 1960 год – Кот-д’Ивуар провозглашает независимость от Франции;
- 1964 год – в США принимают Тонкинская резолюция, позволившая расширить участие США в войне во Вьетнаме;
- 1970 год – проводят первый компьютерный шахматный турнир;
- 1993 год – часть Букингемского дворца открыли для туристов;
- 1998 год – террористические атаки против посольств США в Кении и Танзании, в результате которых погибает 258 человек;
- 2000 год – японцы изобретают водородный электромобиль;
- 2008 год – начинается российско-грузинская война;
- 2016 год – начало «стрельбы на севере Крыма» – инсценированная спецпровокация российских спецслужб с целью имитации «нападения диверсантов ГУР МО Украины» якобы заброшенных из материковой Украины в Крым.
В этот день родились:
- 1819 год – украинский писатель, общественный деятель, фольклорист, этнограф, переводчик, редактор и издатель Пантелеймон Кулиш;
- 1901 год – киноактриса и кинорежиссер Юлия Солнцева;
- 1982 год – многократная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова.