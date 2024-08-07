7 серпня – День спікера: кого привітати та як відзначити це свято

Як і чому з’явився День спікера

7 серпня в Україні та світі святкують День професійного спікера. Цей день створений для того, щоб об’єднати людей, які виступають на сцені, які не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, навчають та надихають інших своїми словами.

Ідея відзначати День спікера виникла через важливість публічних виступів у нашому житті. Багато людей відчувають страх перед виступами, але професійні спікери долають цей страх і використовують свої навички передачі знань і досвіду.

Відзначати День професійного спікера можна різними способами: відвідувати семінари, тренінги, виступати на сцені, ділитися своїми історіями успіху та невдачами у цій сфері. Це чудова можливість для саморозвитку та подолання власних страхів.

7 серпня: цей день в історії

1888 рік – знаходять першу жертву Джека-Різника;

1918 рік – Українська Держава та Всевелике Військо Донське підписують договір про межі;

1920 рік – у Варшаві підписують українсько-кубанський договір про взаємне визнання суверенності УНР та Республіки Кубанського краю та спільну підтримку у боротьбі за національне визволення;

1942 рік – висадкою військ союзників на островах Гуадалканал, Тулаги, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови розпочинається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;

1960 рік – Кот-д’Івуар проголошує незалежність від Франції;

1964 рік – у США приймають Тонкінську резолюцію, яка дозволила розширити участь США у війні у В’єтнамі;

1970 рік – проводять перший комп’ютерний шаховий турнір;

1993 рік – частина Букінгемського палацу відкрили для туристів;

1998 рік – терористичні атаки проти посольств США в Кенії та Танзанії, внаслідок яких гине 258 осіб;

2000 рік – японці винаходять водневий електромобіль;

2008 рік – починається російсько-грузинська війна;

2016 рік – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» нібито покинутих із материкової України до Криму.

Цього дня народилися: