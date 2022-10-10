Спросите у доктора: как бороться с беспричинным страхом и тревогой?

В переполненном вагоне метро или набитом людьми супермаркете у вас систематически учащается сердцебиение и выступает холодный пот? Это может быть симптом агорафобии, боязни толпы и публичных мест.

Какие еще бывают фобии, отчего они возникают, а главное – как их победить, рассказал врач-психиатр Игорь Шибко.

Чем фобия отличается от страха?

В переводе с греческого «фобия» обозначает «боязнь, страх», но между этими понятиями есть существенные различия. Страх – это естественный защитный механизм организма перед реальной опасностью, физиологически проявляющийся выбросом гормонов в кровь, учащенным сердцебиением, усиленным потоотделением и т.д. При этом чувство страха осознаваемо и контролируется логикой и здравым смыслом, помогая человеку избежать опасной ситуации.

Фобия – это тоже сильный страх, вызывающий физическое недомогание. Но он практически не поддается контролю и логическому объяснению и не соизмерим с потенциальной угрозой. Вызвать тревожное расстройство способны различные объекты, действия или ситуации, – медицинской науке известно почти 500 видов фобий.

Сегодня фобические расстройства очень распространены, от них страдает минимум 15 процентов населения, причем женщины – чаще мужчин. У многих пациентов страх сопровождается панической атакой.

Какие бывают фобии и как проявляются?

Специалистами описано огромное количество фобий, но к наиболее распространенным относятся социофобия и агорафобия. Первая представляет собой страх перед публичными действиями, неодобрением или негативной оценкой окружающих; вторая — боязнь ситуаций или пространств, которые сложно немедленно покинуть в случае опасности (толпа на концерте или стадионе, многолюдные места, общественный транспорт).

Кроме того, часто встречаются зоофобия (страх перед мышами, собаками, змеями, пауками), нозофобия (страх заболеть тяжелым недугом), аэрофобия (боязнь летать на самолетах) и страх перед природными явлениями (гроза, землетрясение, ураган). Распространены также боязнь высоты, закрытого пространства, крови, острых предметов.

При этом симптомы любых видов фобий схожи. Это учащение сердцебиения, ощущение нехватки воздуха, сухость во рту, дискомфорт в желудке, тошнота, повышение артериального давления, боль в груди, усиленное потоотделение, дрожь и слабость в конечностях. Также человек может ощущать сильное головокружение, страх смерти, чувство нереальности происходящего, иногда возможна потеря сознания. Эти признаки обычно появляются в тот момент, когда пациент сталкивается с ситуацией или объектом своей фобии.

Фобии: кто в группе риска?

К фобиям обычно склонны эмоциональные, чувствительные люди с хорошим воображением и (или) слабой нервной системой. Считается, что чаще всего приступы сильного страха провоцируются каким-то определенным случаем, когда возникла условно опасная ситуация, или человек счел ее таковой. В дальнейшем из-за его стараний не допустить повторения этой ситуации и прокручивания в памяти негативных воспоминаний, развивается фобия.

К факторам, способным повлиять на возникновение фобий, относятся наследственная склонность к повышенной тревожности, сложные биохимические процессы в организме (недостаток гамма-аминомасляной кислоты, повышенный или пониженный уровень некоторых гормонов), особенности личности (робость, нерешительность, мнительность, низкая самооценка), детские психологические травмы, слишком строгое родительское воспитание или критика.

Кроме того, способствовать развитию патологических страхов могут длительный стресс, употребление алкоголя и наркотиков.

Как бороться с фобиями?

В некоторых случаях человек способен преодолеть свою фобию самостоятельно, или она сама исчезает со временем. Но если сильный страх и панические состояния не проходят в течение полугода, не имеют под собой реальной причины и приносят ощутимый дискомфорт в вашу повседневную жизнь, требуется помощь специалиста — психотерапевта или психиатра.

Лечение назначается после беседы с пациентом, сбора анамнеза и обследований, которые врач сочтет нужными (это могут быть электроэнцефалография, МРТ головного мозга, анализ крови на гормоны щитовидной железы и так далее). Обычно применяются различные психотерапевтические методики, иногда – гипноз и нейролингвистическое программирование, но могут быть рекомендованы и медикаменты: антидепрессанты, противоэпилептические препараты.

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При отсутствии лечения фобии способны привести к бессоннице, самоизоляции, истощению организма, депрессивным состояниям и даже суицидальным мыслям.

Для профилактики развития тревожных расстройств рекомендуется снизить употребление кофе, вести здоровый и активный образ жизни, освоить техники релаксации.

Ирина Лебединец