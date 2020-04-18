5 причин отпраздновать Пасху дома

Уже в это воскресенье — 19 апреля, православные и греко-католики празднуют Пасху. Однако из-за карантина власти обратились к гражданам с просьбой не ходить в церковь, чтобы избежать распространения коронавируса. С таким решением согласились и многие украинские священники. Они поддерживают властей и уверяют, что остаться дома на Пасху не будет признаком маловерия, это наоборот укрепит веру в Христа.

А если вы еще в замешательстве, тогда читайте нашу подборку нескольких причин, почему отпраздновать Воскресенье Христово лучше дома.

Причина 1. Массовое скопление народа

С учетом роста заболевания коронавирусом, украинцев просят отпраздновать Пасху дома, а не в храмах. По мнению МОЗ большое скопление людей в церквях — это прямой путь заболеть самому и заразить близких. Празднование Пасхи дома сможет остановить дальнейшее распространение вируса, а также его пиковую стадию, которую прогнозирует в двадцатых числах апреля.

Причина 2. Богослужение онлайн

Ради безопасности населения в праздничные дни доступ в храмы будет ограничен. Взамен церковные службы покажут на всеукраинских и региональных телеканалах. Украинские пресвитеры уверяют, что трансляции литургии в онлайн-режиме будет достаточно, чтобы быть единым с Богом. Поэтому Пасха в новом формате — это никак не богохульство, а настоящее проявление любви, заботы и ответственности по отношению к близким.

Причина 3. Пасха по-европейски

В период пандемии Пасху уже отпраздновали многие европейские страны. Однако в дни празднества на территории ЕС не было никаких массовых собраний, в том числе в храмах и церквях. К примеру, в Страстную пятницу в частично отреставрированном после пожара Нотр-Даме провели онлайн-мессу без прихожан. Остальные французские храмы были закрыты. Церкви также закрыли в Италии, а Папа Римский провел пасхальную службу на пустой площади Святого Петра в Ватикане. В других итальянских городах священники молились на улицах. Кстати, после таких жестких ограничений местные власти объявили, что заболеваемость коронавирусом пошла на спад.

Не стала исключением Германия, которая запретила посещать храмы, несмотря на судебные иски католической общины. Впрочем, немцы без проблем слушали литургию по радио и выступления пастырей на открытых парковках возле супермаркетов. Не менее оригинальный способ благословить верующих выбрал священник из Португалии. На Пасху он разъезжал по улицам в автомобиле с открытым верхом и читал молитвы.

Причина 4. Освятить кулич можно дома

Как ни странно, но православная церковь предлагает своим прихожанам приобрести освященные куличи сразу в магазине. В этом церкви помогают многие украинские предприниматели. К примеру, на сайте интернет-магазина Rozetka можно найти несколько вариантов освященных пасхальных наборов, которые доставят бесплатно прямо на дом. Бесплатно, но по предзаказу, привезет домой пасочки и «Укрпочта». Уже освященные куличи можно купить и во многих одесских супермаркетах. Некоторые из них освятили прямо на хлебозаводе. Такую выпечку без проблем доставит на дом торговая сеть «Сильпо». Если вы не успели приобрести освященную паску, то ее можно самостоятельно обрызгать святой водой после прочтения молитв о благословении в храмах. Также освятить пасхальную корзину предлагают в местах дежурства священнослужителей.

Причина 5. Добраться в храмы будет трудно

В этом году специальных автобусных рейсов в пасхальную ночь не будет. На Пасху ограничат количество и время работы общественного транспорта, чтобы одесситы в день праздника оставались дома и не подвергали опасности себя и окружающих. .

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