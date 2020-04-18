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Новости Одессы и Одесской области

Телеканалы или YouTube: где смотреть Пасхальные богослужения? (обновляется)

Телеканалы или YouTube: где смотреть Пасхальные богослужения? (обновляется)

Из-за распространения коронавирусной болезни в этом году верующим по всему миру рекомендуется для безопасности воздержаться от посещения храмов на Пасху.

Украинцы могут присоединиться к церковным служениям онлайн – правительство договорилось о трансляции на украинских телеканалах.

Трансляции 18 апреля

С 13:00 по 14:30  телеканал «Интер» будет транслировать из Иерусалима схождение Благодатного Огня в Храме Гроба Господня.

С 23:00 по 03:00 в эфире этого телеканала будет прямая трансляция богослужения УПЦ (МП).

В то же время «Украина» также будет транслировать литургию УПЦ (МП).

С 23:00 по 03:00 начало трансляции Пасхальной службы Православной церкви Украины. В эфире богослужения покажут «1 + 1», 24 канал, UA: Перший, 5 канал и Украинское радио.

Прямой канал будет транслировать все пасхальные мероприятия ПЦУ.

Трансляции 19 апреля

Также UA:Первый, ICTV, Украинское радио, 24 канал и 5 канал будут транслировать литургию с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве с 07:30 до 11:00.

«Еспрессо» будет показывать пасхальные богослужения УГКЦ и ПЦУ. Пока точного графика нет.

Богослужение будут также транслироваться в Live-режиме на YouTube-канале Одесской епархии и ее странице в социальной сети Facebook, в эфире телеканалов «Репортер», «Глас» и «PLUS».

Фото: rada.gov.ua

 

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