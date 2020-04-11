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Новости Одессы и Одесской области

Доставят бесплатно: украинцам предлагают заказать освященную паску по почте

Доставят бесплатно: украинцам предлагают заказать освященную паску по почте

Население Украины призывают оставаться дома в пасхальные дни.

На что только не идет правительство, чтобы скрасить пребывание в четырех стенах и создать праздничную атмосферу людям.

Вот недавно договорились с “Укрпочтой” о бесплатной доставке куличей тем, для кого важно соблюдать религиозные традиции.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Причем, по его словам, желающие смогут заказать паску, которую уже предварительно посвятят. Министр инфраструктуры отметил, что получил на это благословение у предстоятелей ПЦУ митрополита Епифания и Украинской греко-католической церкви Святослава.

Времени у верующих не так уж много – заказы принимают до 12 апреля включительно. Можно оформить доставку на сайте “Укрпочты” или обратившись в контакт-центр структуры.

Цена составит 30 гривен на 300-граммовую паску, а кулич, весом в 450 граммов, обойдется в 50 грн.

Доставка будет бесплатной. Освященные паски разнесут по домам с 13 по 17 апреля почтальоны или курьер.

Фото: “Укрпочта”

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