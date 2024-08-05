5 августа: узнайте, какой сегодня церковный праздник, традиции и приметы, у кого именины

5 августа 2024 года — церковные праздники по новому и старому календарю

5 августа по новому церковному календарю (используется Православной церковью Украины) верующие вспоминают мученика Евсигния Антиохийского и отмечают предпразднство Преображения Господня. По старому стилю (его применяют в Украинской православной церкви) день памяти Почаевской иконы Божией Матери и мучеников Трофима, Феофила и других 13 мучеников.

В 2023 году православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, сместив все православные праздники с фиксированной датой на 13 дней раньше. Однако часть верующих до сих пор придерживается старого календаря, остающегося правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

5 августа по новому церковному календарю – день памяти мученика Евсигния Антиохийского. Евсигний, римский воин, жил в III веке и исповедовал христианство. По преданию он видел на небе явление Креста в виде звезд и всегда побеждал в битвах. После ухода на пенсию он вернулся в Антиохию, где посвятил себя молитвам и посту. Во время правления Юлиана Отступника, ярого язычника, Евсигния была казнена за разоблачение императора в преступлениях против Христа.

Также 5 августа по новому церковному календарю отмечают предпраздник Преображения Господня. Это один или несколько дней перед великим праздником, во время которых на богослужениях читают молитвы, посвященные грядущему торжеству. Преображение Господне – один из двенадцати праздников, который готовит верующих к главному событию.

Церковный праздник 5 августа по старому стилю

5 августа по старому стилю отмечают день памяти Почаевской иконы Божией Матери и мучеников Трофима, Феофила и других 13 мучеников.

Народные традиции 5 августа

В народном календаре 5 августа отмечают Евстигния Житника или Луков день. К этому времени обычно заканчивают уборку и вяжут связи с луком на зиму.

Что нельзя делать 5 августа

Церковь запрещает сквернословие, брань, сплетни, злобу, зависть, алчность и месть. Также нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Успенский пост продолжается, поэтому верующие воздерживаются от мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы.

Что можно делать 5 августа

Мученик Евсигний – покровитель воинов-христиан. К нему обращаются за покровительством для военных, мудростью и помощью в жизни. По народным приметам, в этот день можно производить уборку, работать на огороде и в поле. Традиционно готовят блюда с луком, а связи лука вешают в доме для укрепления здоровья. Если поделиться частью урожая с соседями, можно избавиться от болезней, в частности, проблем со спиной.

У кого именины 5 августа

Сегодня именины празднуют по новому стилю Иван, Степан, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария.

По старому стилю – Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.