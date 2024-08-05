Новини Одеси та Одеської області

5 серпня: дізнайтеся, яке сьогодні церковне свято, традиції та прикмети, в кого іменини 

5 серпня: дізнайтеся, яке сьогодні церковне свято, традиції та прикмети, в кого іменини 

“Одеське Життя” розповідає, яке сьогодні, 5 серпня 2024 року, церковне (за новим та старим стилем) і народне свято, про традиції, прикмети, заборони і іменинників цього дня.

 5 серпня 2024 року – церковні свята за новим і старим календарем

5 серпня за новим церковним календарем (використовується Православною церквою України) віряни згадують мученика Євсигнія Антіохійського та відзначають передсвято Преображення Господнього. За старим стилем (його застосовують в Українській православній церкві) день пам’яті Почаївської ікони Божої Матері та мучеників Трохима, Феофіла й інших 13 мучеників

У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, змістивши всі православні свята з фіксованою датою на 13 днів раніше. Однак, частина вірян досі дотримується старого календаря, що залишається правом релігійних громад і монастирів.

Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем

5 серпня за новим церковним календарем – день пам’яті мученика Євсигнія Антіохійського. Євсигній, римський воїн, жив у III столітті і сповідував християнство. За переказами, він бачив на небі явлення Хреста у вигляді зірок і завжди перемагав у битвах. Після виходу на пенсію він повернувся до Антіохії, де присвятив себе молитвам і посту. Під час правління Юліана Відступника, затятого язичника, Євсигнія було страчено за викриття імператора в злочинах проти Христа.

Також 5 серпня за новим церковним календарем відзначають передсвято Преображення Господнього. Це один або кілька днів перед великим святом, під час яких на богослужіннях читають молитви, присвячені прийдешньому торжеству. Преображення Господнє – одне з дванадесятих свят, що готує вірян до головної події.

Церковне свято 5 серпня за старим стилем

5 серпня за старим стилем відзначають день пам’яті Почаївської ікони Божої Матері та мучеників Трохима, Феофіла й інших 13 мучеників.

Народні традиції 5 серпня

У народному календарі 5 серпня відзначають Євстигнія Житника, або Луків день. До цього часу зазвичай закінчують збір врожаю і в’яжуть зв’язки з цибулі на зиму.

Що не можна робити 5 серпня

Церква забороняє лихослів’я, лайку, плітки, злість, заздрість, жадібність і помсту. Також не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Триває Успенський піст, тому віряни утримуються від м’ясних і молочних продуктів, яєць та риби.

Що можна робити 5 серпня

Мученик Євсигній – покровитель воїнів-християн. До нього звертаються за заступництвом для військових, мудрістю та допомогою в житті. За народними прикметами, цього дня можна робити прибирання, працювати на городі та в полі. Традиційно готують страви з цибулею, а зв’язки цибулі вішають у будинку для зміцнення здоров’я. Якщо поділитися частиною врожаю з сусідами, можна позбутися хвороб, зокрема, проблем зі спиною.

В кого іменини 5 серпня

Сьогодні іменини святкують за новим стилем Іван, Степан, Дарина, Євдокія, Христина, Марія.

За старим стилем – Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Анна.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk