Запрещено лениться, бездельничать и ругаться: что отмечает церковь 23 июля

23 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святых мучеников Трофима, Феофила и др…

Кто такие святые мученики Трофим, Феофил и др.

Они смело предстали перед судом, открыто исповедовали свою веру во Христа и категорически отказались приносить жертвы языческим богам. Несмотря на жестокие пытки, во время которых их голени были перебиты, святые мученики чудом вышли невредимыми из пылающего огня, еще больше возвышая славу Христа. Это чудо лишь укрепило их веру, но мучители, не сумев сломить волю этих благочестивых людей, приняли решение обезглавить их. Своей жизнью и смертью они стали символом несокрушимой веры и духовного мужества.

Народные приметы 23 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: утром туман — ждите большого урожая грибов;

дождь в этот день — будет большой урожай;

до самого рассвета видны яркие звезды — ждите сильных дождей.

Что нельзя делать 23 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Запрещается отказывать в помощи, когда ее просят.

Нельзя бездельничать, бездельничать.

Не стоит сквернословить, ругаться.

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