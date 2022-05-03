Новости Одессы и Одесской области

3 мая по Одесской области нанесен ракетный удар

3 мая по Одесской области нанесен ракетный удар

Вечером 3 мая рашисты обстреляли ракетами территорию Арцизской городской громады.

Информацию о «прилете» подтвердил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Подробности удара пока неизвестны.

Отметим, что это второй обстрел территории Одесской области за сутки.  Часом ранее ПВО наших защитников сумели сбить сразу три крылатые ракеты, которые были выпущены с самолетов над Каспийским морем.

Одесский регион не единственный пострадавший от рашистских ракет 3 мая. Удары также были нанесены по территории Днепровской, Кировоградской, Львовской и Закарпатской областей.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить