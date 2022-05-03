3 мая по Одесской области нанесен ракетный удар

Информацию о «прилете» подтвердил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Подробности удара пока неизвестны.

Отметим, что это второй обстрел территории Одесской области за сутки. Часом ранее ПВО наших защитников сумели сбить сразу три крылатые ракеты, которые были выпущены с самолетов над Каспийским морем.

Одесский регион не единственный пострадавший от рашистских ракет 3 мая. Удары также были нанесены по территории Днепровской, Кировоградской, Львовской и Закарпатской областей.