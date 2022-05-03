Рашисты прислали одесситам очередной ракетный «привет»

Сегодня вечером, 3 мая 2022 года, путинские нацисты произвели по Одессе еще один ракетный удар.

Около 19:00 была объявлена воздушная тревога. А вскоре горожане услышали звуки взрывов. Где именно, не уточняется.

На данный момент отмены тревоги не было, и одесситов призывают оставаться в укрытиях.

Как пишут читатели местных Телеграм-каналов, в сторону Одессы летело не менее 5 ракет со стороны оккупированного Крыма.

Некоторые сообщают, что слышали взрывы со стороны Черноморска.

Отметим, что «прилеты» сейчас наблюдаются не только в Одессе – сообщается о взрывах, в Киеве, Львове, Кировоградской области.

А советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что ВСУ сбили две крылатые ракеты оккупантов над Винницей. Позже он проинформировал, что ракету, летевшую на Киев, силы противовоздушной обороны сбили в Одесской области.

Тем не менее, официальная информация по ситуации в Одессе и Одесской области еще не поступала. «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.