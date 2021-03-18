Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поймали хакера, который торговал данными

В Одессе поймали хакера, который торговал данными

В Одессе разоблачили хакера, который собрал базу из 15 млн логинов и паролей банковских карт. данными он торговал через мессенджеры. 

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Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на Киберполицию.

Парень разработал программу, которая позволяла удаленно взламывать административные панели веб-ресурсов. Так, подозреваемый смог получить имеющиеся в таких панелях сведения о пользователях, их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунты соцсетей и так далее.

Об этом сообщили в Киберполиции.

Хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы в формате pdf и рассылал на электронные ящики пользователей почтовых сервисов. Он выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку продавал на хакерских форумах и в мессенджере. В доме правонарушителя провели санкционированный обыск, изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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