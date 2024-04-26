Новости Одессы и Одесской области

28 апреля в Одессе изменится движение некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов

28 апреля в Одессе изменится движение некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов

В воскресенье, 28 апреля 2024 года с 07:00 до 15:00 некоторый городской общественный транспорт временно изменит свой маршрут. Это связано с проведением соревнований Seaside Marathon Odesa. Об этом сообщает Одесский Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения.

Что изменится и где будут объезды

Троллейбусный маршрут № 7:

  • в направлении движения к ул. Новосельского — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Архитекторской — от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут № 9:

  • в направлении движения к ул. Ришельевской — от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Инглези — от ул. Канатной на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 115:

  • по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля;
  • в направлении движения к пос. Сахарное — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5-ю ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 146:

  • в направлении движения к ул. Давида Ойстраха — от 5-й ст. В. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко (ранее Ак. Вильямса) — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 185:

  • в направлении движения к Соборной пл. — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
  • в направлении движения к 411-й батарее — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 198:

  • по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и далее по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансер) — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5-ю ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 242:

  • по направлению движения к ул. Паустовского — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
  • по направлению движения к ООМУ (Больница водников) — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 168:

  • по направлению движения к ул. М. Говорова — от ул. Посмитного на ул. Генуэзскую, Аркадию, ул. Генуэзскую, пл. Десятого апреля (конечная остановка);
  • в направлении движения к ул. Паустовского — от пл. Десятого апреля на ул. Генуэзскую, Аркадию, ул. Посмитного и далее по маршруту.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua