28 апреля в Одессе изменится движение некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов

В воскресенье, 28 апреля 2024 года с 07:00 до 15:00 некоторый городской общественный транспорт временно изменит свой маршрут. Это связано с проведением соревнований Seaside Marathon Odesa. Об этом сообщает Одесский Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения.
Что изменится и где будут объезды
Троллейбусный маршрут № 7:
- в направлении движения к ул. Новосельского — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
- в направлении движения к ул. Архитекторской — от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.
Троллейбусный маршрут № 9:
- в направлении движения к ул. Ришельевской — от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
- в направлении движения к ул. Инглези — от ул. Канатной на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.
Автобусный маршрут № 115:
- по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля;
- в направлении движения к пос. Сахарное — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5-ю ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.
Автобусный маршрут № 146:
- в направлении движения к ул. Давида Ойстраха — от 5-й ст. В. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
- в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко (ранее Ак. Вильямса) — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана и далее по маршруту.
Автобусный маршрут № 185:
- в направлении движения к Соборной пл. — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
- в направлении движения к 411-й батарее — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту.
Автобусный маршрут № 198:
- по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и далее по маршруту;
- в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансер) — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5-ю ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.
Автобусный маршрут № 242:
- по направлению движения к ул. Паустовского — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;
- по направлению движения к ООМУ (Больница водников) — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.
Автобусный маршрут № 168:
- по направлению движения к ул. М. Говорова — от ул. Посмитного на ул. Генуэзскую, Аркадию, ул. Генуэзскую, пл. Десятого апреля (конечная остановка);
- в направлении движения к ул. Паустовского — от пл. Десятого апреля на ул. Генуэзскую, Аркадию, ул. Посмитного и далее по маршруту.