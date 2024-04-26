28 квітня в Одесі зміниться рух деяких тролейбусних та автобусних маршрутів

У неділю, 28 квітня 2024 року з 07:00 до 15:00 деякий міський громадський транспорт тимчасово змінить свій маршрут. Це пов’язано з проведенням змагань Seaside Marathon Odesa. Про це повідомляє Одеський Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху.
Що зміниться та де будуть об’їзди
Тролейбусний маршрут № 7:
- у напрямку руху до вул. Новосельського – від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до вул. Архітекторської – від вул. Пироговської на вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.
Тролейбусний маршрут № 9:
- у напрямку руху до вул. Рішельєвської – від 5 ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до вул. Інглезі – від вул. Канатної на Італійській бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Пироговську, вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5 ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.
Автобусний маршрут № 115:
- у напрямку руху до Аркадії – від просп. Шевченка на просп. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. В. Фонтану, вул. Черняховського, пл. Десятого квітня;
- у напрямку руху до сел. Цукрове – від пл. Десятого квітня на вул. Черняховського, 5-ту ст. В. Фонтану, Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом.
Автобусний маршрут № 146:
- у напрямку руху до вул. Давида Ойстраха – від 5-ї ст. В. Фонтану на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до вул. Євгена Чикаленка (раніше Ак. Вільямса) – від просп. Шевченка на просп. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. В. Фонтану і далі за маршрутом.
Автобусний маршрут № 185:
- у напрямку руху до Соборної пл. – від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до 411-ї батареї – від просп. Шевченка на просп. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор. і далі за маршрутом.
Автобусний маршрут № 198:
- у напрямку руху до Аркадії – від просп. Шевченка на просп. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. В. Фонтану, вул. Черняховського, пл. Десятого квітня і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до вул. Нежданової (онкодиспансер) – від пл. Десятого квітня на вул. Черняховського, 5-ту ст. В. Фонтану, Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом.
Автобусний маршрут № 242:
- у напрямку руху до вул. Паустовського – від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до ООМУ (Лікарня водників) – від просп. Шевченка на просп. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.
Автобусний маршрут № 168:
- у напрямку руху до вул. М. Говорова – від вул. Посмітного на вул. Генуезьку, Аркадію, вул. Генуезьку, пл. Десятого квітня (кінцева зупинка);
- у напрямку руху до вул. Паустовського – від пл. Десятого квітня на вул. Генуезьку, Аркадію, вул. Посмітного і далі за маршрутом.