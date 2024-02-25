25 февраля церковь вспоминает память святителя Тарасия: почему сегодня нельзя спать днем

Чем отметился Тарасий Константинопольский

В этот день по новому стилю (10 марта по старому стилю) чтят память патриарха, который жил в VIII-IX веках и известен своей скромной жизнью, мудростью и справедливостью. Прозвище «Бессонный» подчеркивает, что святитель Тарасий был известен своим аскетическим образом жизни, включая минимальную потребность во сне.

При патриаршестве Тарасия был созван Второй Никейский собор, на котором православная церковь вернулась в честь икон.

В этот день в этот день почитается память преподобного Иосифа. Об этих праздниках можно прочитать по этой ссылке.

Запреты и приметы 25 февраля

Не рекомендуется ругаться, отказывать в помощи нуждающимся, оскорблять людей и животных;

Не следует ложиться спать днем во избежание болезни и слабости;

Удержаться от планирования и совершения серьезных покупок.

Также есть следующие верования:

Святого Тарасия считают покровителем нищих, вдов, больных и сирот;

Молитвы к святому просят исцеления от тяжелых болезней и благополучия для близких;

Поделиться деньгами в этот день считается знаком семейного благополучия;

Приснившиеся в ночь на 25 февраля сны считаются вещими.