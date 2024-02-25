Новини Одеси та Одеської області

25 лютого церква згадує пам’ять святителя Тарасія: чому сьогодні заборонено спати вдень

25 лютого церква згадує пам’ять святителя Тарасія: чому сьогодні заборонено спати вдень

25 лютого 2024 року за новим календарем православні християни в Україні відзначають день пам’яті святителя Тарасія Константинопольського, відомого у народі як Тарас Безсонний. За старим календарем згадують святителя Мелетія, архієпископа Харківського і Охтирського.

Чим відзначився Тарасій Константинопольський

Цього дня за новим стилем (10 березня за старим стилем) вшановують пам’ять патріарха, який жив у VIII-IX століттях і відомий своїм скромним життям, мудрістю та справедливістю. Прізвисько “Безсонний” підкреслює, що святитель Тарасій був відомий своїм аскетичним способом життя, включаючи мінімальну потребу у сні.

За патріаршества Тарасія був скликаний Другий Нікейський собор, на якому православна церква повернулася до вшанування ікон.

У цей день також згадують святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, та святителя Мелетія, архієпископа Харківського і Охтирського. Про ці свята можна прочитати за цім посиланням.

Заборони та прикмети 25 лютого

  • Не рекомендується лаятися, відмовляти в допомозі нужденним, ображати людей і тварин;
  • Не слід лягати спати вдень, щоб уникнути хвороби та слабкості;
  • Утриматися від планування та здійснення серйозних покупок.

Також є такі вірування:

  • Святого Тарасія вважають покровителем жебраків, вдів, хворих і сиріт;
  • Молитви до святого просять зцілення від важких хвороб і благополуччя для близьких;
  • Поділитися грошима цього дня вважається знаком сімейного благополуччя;

Сни, що приснилися в ніч на 25 лютого, вважаються віщими.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати