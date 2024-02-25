25 лютого церква згадує пам’ять святителя Тарасія: чому сьогодні заборонено спати вдень

25 лютого 2024 року за новим календарем православні християни в Україні відзначають день пам’яті святителя Тарасія Константинопольського, відомого у народі як Тарас Безсонний. За старим календарем згадують святителя Мелетія, архієпископа Харківського і Охтирського.
Чим відзначився Тарасій Константинопольський
Цього дня за новим стилем (10 березня за старим стилем) вшановують пам’ять патріарха, який жив у VIII-IX століттях і відомий своїм скромним життям, мудрістю та справедливістю. Прізвисько “Безсонний” підкреслює, що святитель Тарасій був відомий своїм аскетичним способом життя, включаючи мінімальну потребу у сні.
За патріаршества Тарасія був скликаний Другий Нікейський собор, на якому православна церква повернулася до вшанування ікон.
У цей день також згадують святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, та святителя Мелетія, архієпископа Харківського і Охтирського. Про ці свята можна прочитати за цім посиланням.
Заборони та прикмети 25 лютого
- Не рекомендується лаятися, відмовляти в допомозі нужденним, ображати людей і тварин;
- Не слід лягати спати вдень, щоб уникнути хвороби та слабкості;
- Утриматися від планування та здійснення серйозних покупок.
Також є такі вірування:
- Святого Тарасія вважають покровителем жебраків, вдів, хворих і сиріт;
- Молитви до святого просять зцілення від важких хвороб і благополуччя для близьких;
- Поділитися грошима цього дня вважається знаком сімейного благополуччя;
Сни, що приснилися в ніч на 25 лютого, вважаються віщими.