25 лютого церква згадує пам’ять святителя Тарасія: чому сьогодні заборонено спати вдень

Чим відзначився Тарасій Константинопольський

Цього дня за новим стилем (10 березня за старим стилем) вшановують пам’ять патріарха, який жив у VIII-IX століттях і відомий своїм скромним життям, мудрістю та справедливістю. Прізвисько “Безсонний” підкреслює, що святитель Тарасій був відомий своїм аскетичним способом життя, включаючи мінімальну потребу у сні.

За патріаршества Тарасія був скликаний Другий Нікейський собор, на якому православна церква повернулася до вшанування ікон.

У цей день також згадують святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, та святителя Мелетія, архієпископа Харківського і Охтирського. Про ці свята можна прочитати за цім посиланням.

Заборони та прикмети 25 лютого

Не рекомендується лаятися, відмовляти в допомозі нужденним, ображати людей і тварин;

Не слід лягати спати вдень, щоб уникнути хвороби та слабкості;

Утриматися від планування та здійснення серйозних покупок.

Також є такі вірування:

Святого Тарасія вважають покровителем жебраків, вдів, хворих і сиріт;

Молитви до святого просять зцілення від важких хвороб і благополуччя для близьких;

Поділитися грошима цього дня вважається знаком сімейного благополуччя;

Сни, що приснилися в ніч на 25 лютого, вважаються віщими.