24 березня: Навіщо потрібен День боротьби з депресією та інші свята і події цього дня

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про туберкульоз – інфекційне захворювання, яке залишається однією з провідних причин смерті від інфекційних хвороб у світі.

В Україні цей день також відомий як День фтизіатра, коли вшановують лікарів, які спеціалізуються на боротьбі з цією хворобою.

Міжнародний день захисту права на правду щодо грубих порушень прав людини

Це свято встановлене для вшанування пам’яті жертв грубих порушень прав людини та підкреслення важливості права на правду та справедливість.

Міжнародний день боротьби з депресією

Засновники цього дня прагнуть привернути увагу до депресії як серйозної проблеми, що впливає на мільйони людей по всьому світу. Цього дня проводяться просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про цей психологічний розлад та його вплив на життя людей.

День пам’яті про правду і справедливість в Аргентині

Цей день в Аргентині присвячений пам’яті жертв Брудної війни – періоду державного тероризму, що тривав з 1974 по 1983 рік. Він відзначається у річницю державного перевороту 1976 року, який призвів до встановлення військової хунти.

Історичні події, які стались 24 березня

1155 — князь Юрій Долгорукий захопив Київ.

1603 — після смерті королеви Єлизавети королівства Англії і Шотландії об’єднались, шотландській король також став королем Англії під ім’ям Яків I.

1654 — Богдан Хмельницький підписав Березневі статті з московським царем Олексієм Михайловичем.

1794 — на території Речі Посполітої почалось повстання Тадеуша Костюшка проти Росії та Пруссії.

1802 — англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз.

1882 — німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, відомого зараз як паличку Коха.

1932 — у Таїланді внаслідок перевороту встановилась конституційна монархія.

1999 — війська НАТО почали авіаційні атаки проти об’єктів в Югославії.

1999 — у національному парку Цаво (Кенія) внаслідок аварії пасажирського потягу загинули 36 людей, 200 травмовано.

2020 — Міжнародний олімпійський комітет оголосив про перенесення літньої Олімпіади 2020 в Токіо на наступний рік через пандемію COVID-19.

Відомі особистості, які народився 24 березня