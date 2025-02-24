24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, отмечается Национальный день молитвы.

Этот праздник имеет целью сплотить украинцев, поддержать духовное единство и память о событиях, изменивших страну.

12 февраля 2025 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который предлагает отмечать этот день.

Согласно принятому документу, запланированы следующие мероприятия:

Верховная Рада будет начинать свое заседание 24 февраля по исполнению духовного гимна Украины «Боже великий, единый».

Кабинет Министров должен в трехмесячный срок разработать и утвердить комплексный план мероприятий с участием Всеукраинского Совета Церквей.

Областная администрация будет отвечать за организацию мероприятий на местах.

Сегодня празднуют Масленицу

Дата празднования Масленицы ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Пасхи. Она всегда начинается за 56 дней до Пасхи и длится неделю. В этом году Пасха приходится на 20 апреля, следовательно, Масленица-2025 продлится с 24 февраля по 2 марта.

Этот праздник имеет глубокие корни в украинских традициях, что отражает связь с природными циклами и празднованием весеннего равноденствия. Праздник, который изначально был приурочен ко дню равноденствия, имел целью провести зиму и встретить весну. Однако с принятием христианства празднование было перенесено на последнюю неделю перед Великим постом.

Подготовка к Масленице была важным этапом, потому что все убирали дома, делали тяжелую работу, чтобы очиститься и начать празднование без забот. Кроме того, эта неделя была временем для очищения души: люди просили прощения у тех, кому могли нанести вред, а также поминали предков.

Во время Масленицы украинцы готовят и едят блины, которые символизируют солнце, возвращающееся с весной.

День рождения лотереи

24 февраля во всем мире считается днем рождения лотереи. Именно в этот день в 1466 году в бельгийском городе Брюгге была проведена первая в мире лотерея. Ее организовала вдова фламандского художника Яна Ван Эйка к двадцать пятой годовщине его смерти.