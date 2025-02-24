24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, отмечается Национальный день молитвы.
Этот праздник имеет целью сплотить украинцев, поддержать духовное единство и память о событиях, изменивших страну.
12 февраля 2025 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который предлагает отмечать этот день.
Согласно принятому документу, запланированы следующие мероприятия:
- Верховная Рада будет начинать свое заседание 24 февраля по исполнению духовного гимна Украины «Боже великий, единый».
- Кабинет Министров должен в трехмесячный срок разработать и утвердить комплексный план мероприятий с участием Всеукраинского Совета Церквей.
- Областная администрация будет отвечать за организацию мероприятий на местах.
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Сегодня празднуют Масленицу
Дата празднования Масленицы ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Пасхи. Она всегда начинается за 56 дней до Пасхи и длится неделю. В этом году Пасха приходится на 20 апреля, следовательно, Масленица-2025 продлится с 24 февраля по 2 марта.
Этот праздник имеет глубокие корни в украинских традициях, что отражает связь с природными циклами и празднованием весеннего равноденствия. Праздник, который изначально был приурочен ко дню равноденствия, имел целью провести зиму и встретить весну. Однако с принятием христианства празднование было перенесено на последнюю неделю перед Великим постом.
Подготовка к Масленице была важным этапом, потому что все убирали дома, делали тяжелую работу, чтобы очиститься и начать празднование без забот. Кроме того, эта неделя была временем для очищения души: люди просили прощения у тех, кому могли нанести вред, а также поминали предков.
Во время Масленицы украинцы готовят и едят блины, которые символизируют солнце, возвращающееся с весной.
День рождения лотереи
24 февраля во всем мире считается днем рождения лотереи. Именно в этот день в 1466 году в бельгийском городе Брюгге была проведена первая в мире лотерея. Ее организовала вдова фламандского художника Яна Ван Эйка к двадцать пятой годовщине его смерти.