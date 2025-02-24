24 лютого 2025 року, у третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відзначається Національний день молитви.

Це свято має на меті згуртувати українців, підтримати духовну єдність і пам’ять про події, що змінили країну.

12 лютого 2025 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт, який пропонує відзначати цей день.

Згідно з ухваленим документом, заплановано такі заходи:

Верховна Рада розпочинатиме своє засідання 24 лютого з виконання духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

Кабінет Міністрів має у тримісячний термін розробити та затвердити комплексний план заходів за участю Всеукраїнської Ради Церков.

Обласна адміністрація відповідатиме за організацію заходів на місцях.

Сьогодні святкують Масляну

Дата святкування Масляної щороку змінюється, оскільки залежить від дати Великодня. Вона завжди починається за 56 днів до Великодня і триває тиждень. Цього року Великдень припадає на 20 квітня, отже, Масляна-2025 триватиме з 24 лютого по 2 березня.

Це свято має глибоке коріння в українських традиціях, що відображає зв’язок із природними циклами та святкуванням весняного рівнодення. Свято, яке спочатку було приурочене до дня рівнодення, мало на меті провести зиму та зустріти весну. Однак із прийняттям християнства святкування було перенесено на останній тиждень перед Великим постом.

Підготовка до Масляної була важливим етапом, бо всі прибирали домівки, робили важку роботу, щоб очиститися і почати святкування без турбот. Крім того, цей тиждень був часом для очищення душі: люди просили вибачення в тих, кому могли завдати шкоди, а також поминали предків.

Під час Масляної українці готують і їдять млинці, які символізують сонце, що повертається з весною.

День народження лотереї

24 лютого в усьому світі вважається днем народження лотереї. Саме цього дня 1466 року в бельгійському місті Брюгге було проведено першу у світі лотерею. Її організувала вдова фламандського художника Яна Ван Ейка до двадцять п’ятої річниці його смерті.