Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования «Юг».

Для молодого защитника это далеко не первые уничтоженные воздушные цели оккупантов, на его счету почти два десятка сбитых вражеских БпЛА с зенитной самоходной установки «Gepard». Поэтому о проделанной работе говорит спокойно, даже буднично.

«Обнаружили, прицелились, сбили — это не подвиг, а обычное дело по защите украинского неба», — отмечает воин.

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Антону всего 22 года, он в армии с начала полномасштабного российского вторжения.

До войны успел закончить аграрный колледж и пошел работать не по специальности, а выбрал путь защитника — заключил контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных Сил Украины.

«Возможно со временем я вернусь к работе по полученному образованию и буду аграрием, ведь люблю нашу прекрасную землю и мечтаю работать на ней. Однако, только после победы! А пока буду прилагать все усилия, чтобы над родной землей мы имели мирное и безопасное небо!»

Напомним, на Южном направлении зенитчики ВСУ смогли организовать засаду и уничтожить сразу три бомбардировщика Су-34.