21 листопада: який сьогодні день в Україні та у світі

Свята 21 листопада

День соціального підприємництва

Це міжнародне свято, яке відзначається для підвищення обізнаності про соціальне підприємництво та його роль у вирішенні соціальних, екологічних та економічних проблем. Це свято сприяє розвитку бізнес-моделей, які мають на меті не лише отримання прибутку, але й позитивний вплив на суспільство.

День гідності та свободи в Україні

Це важливе національне свято. Воно було встановлене на честь двох важливих подій в історії України, що стали символом боротьби за права людини, свободу і демократичні цінності:

Всесвітній день рибальства

Це свято було ініційоване ООН з метою підкреслити важливість рибальства як одного з найважливіших секторів світової економіки, а також підкреслити необхідність застосування сталих методів рибальства, щоб запобігти виснаженню рибних ресурсів і забрудненню водних середовищ.

Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози

Цей день має вирішальне значення для привернення уваги до цієї серйозної проблеми в медицині та охороні здоров’я. Завдяки обізнаності можна знизити кількість пізніх діагнозів, покращити якість життя пацієнтів і підтримати наукові ініціативи щодо боротьби з цією хворобою.

День десантно-штурмових військ ЗСУ

Дата 21 листопада була обрана для святкування не випадково. Саме цього дня, у 2016 році, указом Президента України було затверджено це професійне свято для десантно-штурмових військ. Вибір цієї дати пов’язаний з історією створення першого підрозділу, який виконував завдання, подібні до сучасних десантно-штурмових операцій, у складі Збройних Сил України.

Всесвітній день телебачення

Цей день був оголошений ООН у 1996 році, щоб відзначити важливість телебачення як інструменту впливу на громадську думку, культурну взаємодію і поширення інформації у світі. Вибір дати пов’язаний з подією, що відбулася 21 листопада 1996 року на Генеральній асамблеї ООН, коли була проведена перша всесвітня конференція з телебачення.

Всесвітній день вітань

Це свято було започатковано у 1973 році двома американцями, Брайаном і Майклом МакКормаком, як відповідь на політичну напруженість та загрозу конфліктів у світі, зокрема на фоні війни в Індокитаї (В’єтнамська війна). Метою цього дня стало підкреслити важливість простого акту вітання як способу сприяння миру та взаєморозумінню між людьми.

Всесвітній день книги рекордів Гіннеса

Ідея створення Книги рекордів Гіннеса виникла в результаті випадкового інциденту. У 1951 році сер Денніс Лайонел Гіннес, власник знаменитої компанії пива Guinness, був залучений до суперечки в барі, коли обговорювали, який птах є найшвидшим у світі. Оскільки на той час не існувало єдиного джерела для таких фактів, він вирішив створити таку книгу, де буде зібрана інформація про всі можливі рекорди.

Міжнародний день відмови від куріння

Випадає на третій четвер листопада. Цей день, який був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 1977 року, має на меті підвищити обізнаність про шкідливий вплив куріння на здоров’я та заохочення людей відмовитися від цієї звички. Водночас це можливість звернути увагу на важливість боротьби з тютюновою залежністю, яка є однією з основних причин багатьох серйозних захворювань і передчасної смертності у світі.

Пам’ятні дати 21 листопада

1620 рік – після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлауер» сім’ї англійських переселенців-пуритан висадилися в Північній Америці – в районі мису Код;

1783 рік – у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля та Жака-Етьєна Монгольф’є;

1806 рік – Наполеон оголошує «континентальну блокаду» Великобританії;

1877 рік – Томас Едісон представляє свій фонограф;

1916 рік – затонув «Британік», корабель-близнюк «Титаніка», натрапивши на німецьку міну;

1918 рік – у Львові встановлені польські власті, уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіславова;

1919 рік – укладають «Договір між союзними державами та Польщею про Східну Галичину», який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов’язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 рік – армія УНР переходить Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1947 рік – у Нью-Йорку засновують Панамериканську українську конференцію;

1962 рік – президент США Джон Кеннеді знімає блокаду Куби;

2013 рік – в Україні починається Євромайдан.

В цей день народилися: