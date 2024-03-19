Новости Одессы и Одесской области

Девушка из Подольска дважды установила мировой рекорд

Девушка из Подольска дважды установила мировой рекорд

София Теплая из Подольска получила Благодарность от Министерства молодежи и спорта Украины. Она отмечена как самый молодой ребенок страны, который дважды установил мировой рекорд по акробатическим упражнениям и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

София занимается в студии танца и циркового искусства «Грация» в Подольске. Тренером девочки является ее мама Марина Теплая.

В прошлом году двенадцатилетняя София сумела установить два мировых рекорда.

В 2022 году ее — единственную представительницу Украины — пригласили на всемирно известное итальянское телешоу. Тогда София преодолела дистанцию в 20 метров в технике contortion roll за 10,49 секунды.

Contortion roll — это гимнастический трюк, когда спортсмен с прогибом в спине и держа ноги у лица катится на большой скорости

Предыдущий мировой рекорд contortion roll был установлен в мае 2021 года девочкой из Китая. Время прохождения 20 метров в тройной складке составило 13,2 секунды.

Рекорд отжимания на руках

А весной 2023-го спортсменка выполнила тройную гимнастическую складку, отжавшись от пола только на руках 21 раз за 30 секунд. 

— Я тогда сказала себе, что необходимо продолжать доказывать всему миру, что Украина богата талантливыми и целеустремленными детьми. И поставила цель — установить еще один мировой рекорд. Думаю, что собственным примером вдохновлю спортсменов Украины не терять мотивацию и идти к намеченной цели, — сказала София после награждения.

СОФИЯ ТЕПЛА

София Теплая не только увлекается спортом. Она создает украшения, обожает настольные игры, печет вкусные блины и любит удивлять родных.

Имя гимнастки из Подольска занесено в список юных дарований Книги рекордов Гиннеса.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ
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