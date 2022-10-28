2 дрона-камикадзе были сбиты с помощью телефонов жителей Одесской области

Жители Одесской области с помощью приложения еПВО для смартфона указали координаты, где находятся российские беспилотники. ВСУ осталось только уничтожить вражеские дроны.

Об успешном применении программы еПВО для смартфонов, разработанной в Одессе, рассказали в Оперативном командовании «Юг».

Военные поясняют, что применение «еПВО» позволяет привлечь граждан Украины к наращиванию радиолокационной информации, которая в считанные секунды предоставляется силам противовоздушной обороны страны.

Уже сейчас воины воздушного командования «Юг» используют данные, полученные от пользователей еПВО, и имеют первые результаты!

Благодаря нацелению с помощью еПВО, 22 октября в Николаевской области, уничтожена крылатая ракета типа «Калибр», а 26 октября в Одесской области — два дрона-камикадзе «Shahed-136».

В ОК «Юг» пояснили, что из-за кривизны земного шара все локаторы имеют ограничения в обнаружения целей. Вражеские самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БПЛА «прячутся» от РЛС на малых высотах, пролетая вдоль русла, над дорогами или над сельскохозяйственными угодьями.

Поэтому разработчики приложения ставили своей целью привлечение человеческого потенциала в выявлении пролета вражеских воздушных целей и оперативном сообщении специалистам противовоздушной обороны.

Отмечаем, что эффективность получаемой информации напрямую зависит от количества пользователей этого приложения. Поэтому в Оперативном командовании «Юг» рекомендуют украинцам установить приложение еПВО на свои смартфоны, чтобы приобщиться к защите воздушного пространства Украины!

Ссылки в приложение еПВО на Google Play: https://bit.ly/3VmKjUj

ВАЖНО! Помните о личной безопасности, не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениях и запретах, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней. Поэтому пользование приложением рекомендовано только в тех случаях, когда Вы СЛУЧАЙНО стали свидетелем пролета вражеской ракеты или БПЛА на открытой местности.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что из себя представляет приложение еПВО, как его установить на телефон и как им пользоваться.

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