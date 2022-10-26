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ПВО сбили ракету благодаря простым украинцам и одесскому изобретению

ПВО сбили ракету благодаря простым украинцам и одесскому изобретению

Мы уже рассказывали о приложении для смартфонов «еПВО», созданом в Одессе. И вот, с его помощью, уже сбита российская ракета.

О боевом крещении разработки одесских программистов рассказал на своей странице Facebook автор идеи создания еПВО Геннадий Сульдин.

Первое боевое применение приложения еПВО по российской крылатой ракете состоялось 22 октября утром на Юге Украины. «Калибр» летел на очень малой высоте, из-за особенностей рельефа местности радиолокационно он не наблюдался.

Но несколько бдительных граждан увидели «бледину» и сразу известили военных с помощью приложения еПВО. Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, и без лишних проблем, как на тренажере, сбили «Калибр» из ПЗРК «Игла».

«Система сработала именно так, как мы мечтали в мае, в начале разработки приложения. Кстати, еПВО задумывалось именно как средство отслеживания низколетящих дозвуковых крылатых ракет, прежде всего Калибров. Угроза типа «шахед» появилась гораздо позже.

Поздравляю нас, конструкторскую группу «Технари» и всех украинских программистов, которые присоединились к созданию первой в мире сетевой системы ПВО», — написал Геннадий Сульдин.

Он также поблагодарил военных специалистов ПВО за конструктивную критику и неудобные вопросы на этапе разработки еПВО: «Благодарю командование Оперативного командования «Юг», Воздушного командования «Юг» и ВМСУ за поддержку идеи и ее реализации».

Отметим, что для ПВО большой ценностью являются данные из сельской местности о ракетах и ​​шахедах орков. Они чаще всего идут по низменностям в малонаселенных районах. Поэтому большая просьба к вам помогите своим близким, родственникам, соседям и знакомым найти и установить приложение еПВО. Это очень важно, это возможность спасти жизнь людей.

Также рассказывайте о еПВО в мессенджерах и соцсетях, делитесь информацией и устанавливайте приложение на свои смартфоны.

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Ранее «Одесская Жизнь» подробно рассказывала о том, что такое еПВО, как установить программу на свой телефон и как ее использовать, чтобы помочь ВСУ сбивать ракеты рашистов и дроны-камикадзе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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