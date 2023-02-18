18 февраля отключений света в Одессе может быть больше

В субботу, 18 февраля 2023 года, в Одессе продолжат отключать свет по графикам. Но сегодня отключения могут быть более длительными из-за ремонта высоковольтных линий в городе. Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».
Причина, почему в Одессе отключают свет
Причина отключений света в городе – проблемы с электросетями. Хотя электроэнергии достаточно для всех потребителей, энергетики не могут ее им доставить из-за проблем с линиями электропередач и трансформаторными подстанциями.
Сейчас ведутся работы по ремонту неисправностей. В частности, как раз сегодня, 18 февраля, сотрудники ДТЭК будут ремонтировать высоковольтную линию, питающую Киевский и Приморский районы Одессы.
После ремонта она должна суметь выдерживать значительные перегрузки, и тем самым предотвращать аварии.
Из-за этого отключения света могут длиться дольше, хотя энергетики обещают, что в белые зоны графиков электричество точно будет. Работы должны закончиться к полудню 18 февраля.
Узнать о графиках возможных отключений по вашему адресу вы можете по этой ссылке.
Когда прекратятся отключения света в Одессе
Впрочем, и в ДТЭК (компания, которая доставляет электроэнергию потребителям), и в НЭК «Укрэнерго» (компания, которая занята производством и распределением электричества) рассчитывают, что через несколько недель с отключениями света в Одессе и других регионах Украины удастся покончить.
Электроэнергии уже достаточно. А в дельнейшем будет еще больше, потому что:
- увеличится световой день;
- погода будет более теплой;
- восстанавливают после разрушений от российских обстрелов все больше ТЭЦ и ГЭС.
Сейчас главная проблема – разрушенные магистрали. Электроэнергия есть, но ее сложно доставить людям. Но и этот вопрос решается, ремонты оборудования идут полным ходом и должны завершиться к марту.
Но есть одно важное условие: все эти улучшения произойдут, если не будет новых разрушений объектов энергетики из-за российских ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе.
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