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18 квітня по всій Україні можуть почати вимикати світло: кого торкнуться обмеження?

18 квітня по всій Україні можуть почати вимикати світло: кого торкнуться обмеження?

У четвер, 18 квітня 2024 року, протягом усього дня в усіх регіонах України можуть діяти обмеження споживання електроенергії.

Як повідомляє диспетчерський центр НЕК «Укренерго», такий захід запроваджується як наслідок російських масованих ракетних та дронових атак на українські електростанції.

«18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).
Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України»,

– зазначається у повідомленні.

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Водночас, в «Укренерго» запевнили, що обсяг обмежень «незначний». Обмеження не будуть використані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Енергетики також зазначають, що через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, через що в енергосистемі виник дефіцит потужності.

У компанії просять всіх споживачів дбайливо споживати електроенергію, а промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії.

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