14 июня одесские волонтеры откроют семь точек питьевой воды в Херсоне

Самая большая потребность херсонцев сегодня – это вода. Одесские волонтеры под обстрелами преодолевают расстояния, чтобы обеспечить Херсонщину самым необходимым.

На брифинге в «Ukraine Media Center Odesa» Александр Вельможко, заместитель председателя БФ «Буджак Релиф», рассказал, что в Херсон доставили три фуры воды по 18 тонн.

По его словам, завтра, 14 июня, в Херсоне появятся семь точек, куда будут завозить питьевую воду, где ее могут получить местные жители.

Также волонтеры поставляют в Херсонскую область продуктовые наборы и проводят эвакуацию людей, которые не могут выехать самостоятельно.

Волонтер Алексей Белецкий добавил, что сейчас задачи в зоне бедствия постоянно меняются, однако координация между волонтерами и государственными службами налажена.

Но он призвал людей не отправлять в Херсонскую область небольшие посылки. Потому что они разрушили логистику Новой почты и волонтерам сейчас сложно получить большие грузы с действительно нужными инструментами и оборудованием.

“Одежда, маленькие наборы гигиены, продукты – они добавляют больше проблем, чем пользы. Особенно одежда – леопардовое платье и костюм льдинки не очень помогут”, – отметил волонтер.

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