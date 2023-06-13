14 червня одеські волонтери відкриють сім точок питної води в Херсоні

Найнагальніша потреба херсонців сьогодні – це вода. Одеські волонтери під обстрілами долають відстані, аби забезпечити Херсонщину найнеобхіднішим.

На брифінгу в “Ukraine Media Center Odesa” Олександр Вельможко, заступник голови БФ “Буджак Реліф”, розповів, що до Херсону доставили три фури води по 18 тонн.

За його словами, завтра, 14 червня, у Херсоні з’являться сім точок, куди будуть завозити питну воду, де її зможуть отримати місцеві мешканці.

Також волонтери поставляють на Херсонщину продуктові набори й проводять евакуацію людей, які не можуть виїхати самостійно.

Волонтер Олексій Білецький додав, що зараз задачі у зоні лиха постійно змінюються, проте координація між волонтерами та державними службами налагоджена.

Але він закликав людей не надсилати до Херсонщини невеличкі посилки. Тому що вони зруйнували логістику Нової пошти, і волонтерам зараз складно отримати великі вантажі з дійсно потрібними інструментами та обладнанням.

“Одяг, маленькі набори гігієни, продукти – вони додають більше проблем, ніж користі. Особливо одяг – леопардове плаття та костюм крижинки не дуже допоможуть”, – зазначив волонтер.

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